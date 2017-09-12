В Совфеде предложили ужесточить ответственность за "телефонный терроризм"

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич предлагает ужесточить ответственность за "телефонный терроризм" (заведомо ложное сообщение о теракте) в России с 5 до 8 лет заключения.
Во вторник анонимные звонки о минировании ряда зданий поступили в Южно-Сахалинске, Магадане, Владивостоке и Перми.
Сенатор считает, что за анонимными звонками в крупных городах России вряд ли стоит некое "тайное сообщество", которое намеревается посеять панику среди населения. "Думаю, что здесь мы имеем ту же ситуацию, что в свое время с поджогами машин в Москве. Одно, второе не раскрытое преступление провоцирует очередное, множа число людей, желающих поиграть на чужих нервах", — сказал он.
Он также отметил, что не помнит ни одного серьезного процесса "над любителями острых ощущений". "По крайней мере, они проходили тихо, когда как именно в этих случаях особенно нужна публичность", — заключил сенатор.