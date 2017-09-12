В Совфеде предложили ужесточить ответственность за "телефонный терроризм"

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич предлагает ужесточить ответственность за "телефонный терроризм" (заведомо ложное сообщение о теракте) в России с 5 до 8 лет заключения.

"Надо серьезно увеличить уголовную ответственность за такие преступления. Сейчас максимальное наказание за "телефонный терроризм" составляет пять лет лишения свободы, однако оно, судя по всему, мало кого останавливает. Эту планку следует поднять хотя бы до восьми лет", — сказал Клинцевич журналистам во вторник, отметив, что необходимо "отбить охоту заниматься телефонным терроризмом".

Во вторник анонимные звонки о минировании ряда зданий поступили в Южно-Сахалинске, Магадане, Владивостоке и Перми.

Сенатор считает, что за анонимными звонками в крупных городах России вряд ли стоит некое "тайное сообщество", которое намеревается посеять панику среди населения. "Думаю, что здесь мы имеем ту же ситуацию, что в свое время с поджогами машин в Москве. Одно, второе не раскрытое преступление провоцирует очередное, множа число людей, желающих поиграть на чужих нервах", — сказал он.

Парламентарий уверен, что "реакция соответствующих органов должна последовать незамедлительно" и "телефонные террористы" должны быть вычислены. "Нужно, наконец, начать решительную борьбу с этим злом. Телефонные террористы не только наносят серьезнейший материальный ущерб, но и играют на руку настоящим террористам, которым особенно комфортно работать условиях паники", — добавил Клинцевич.

Он также отметил, что не помнит ни одного серьезного процесса "над любителями острых ощущений". "По крайней мере, они проходили тихо, когда как именно в этих случаях особенно нужна публичность", — заключил сенатор.