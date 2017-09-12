Кобзон рассказал, что Путин подарил ему на юбилей бронзового бизона

Владимир Путин и певец Иосиф Кобзон с супругой Нинель во время встречи. 11 сентября 2017

Владимир Путин и певец Иосиф Кобзон с супругой Нинель во время встречи. 11 сентября 2017

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон во вторник рассказал журналистам, что президент России Владимир Путин подарил ему в честь его 80-летнего юбилея бронзового бизона.

По словам юбиляра, подарок ему вручили после того, как Путин продекламировал эпиграмму советского и российского поэта-пародиста Александра Иванова. "Как не остановить бегущего бизона, так не остановить поющего Кобзона (привёл Кобзон слова Путина — ред.)… и вынесли бронзового бизона", — рассказал Кобзон, в ходе пресс-конференции, посвящённой его 80-летию и предстоящему концерту на сцене Государственного Кремлевского дворца 20 сентября 2017 года.

Ранее на сайте Кремля сообщалось, что Путин за чаем поздравил знаменитого певца Иосифа Кобзона с 80-летием и подарил ему картину "Шахтерская песня" авторства Александра Зеленского. Кроме того, Путин подписал указ о награждении Кобзона знаком отличия "За благодеяние". Награда присуждена за активную благотворительную и общественную деятельность.

Кобзон в понедельник отпраздновал свой 80-й день рождения. За годы творчества он записал порядка трех тысяч песен, а также побывал с гастролями более чем в 100 странах.

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