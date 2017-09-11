Иосиф Кобзон отмечает свое 80-летие

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Мэтр российской эстрады, депутат Госдумы РФ, народный артист СССР Иосиф Кобзон отпразднует в понедельник в кругу семьи свой 80-й день рождения.

"Юбилей я, как всегда, буду отмечать на сцене — в память о моей маме. Торжество я устрою после того, как я, даст бог, отпою в Кремле 20 сентября, а непосредственно день рождения отмечу в кругу семьи с женой, дочерью и сыном", — рассказал РИА Новости Кобзон.

Певец на все времена

Кобзон родился 11 сентября 1937 года на Украине в городе Часов Яр Донецкой области. Родители Иосифа Кобзона были простыми тружениками, воспитывали троих детей. Накануне войны семья Кобзонов переехала во Львов. Будущий певец вернулся в родные края вместе с мамой в 1944 году, родители к тому времени уже не жили вместе.

Петь Кобзон начал с раннего детства. Еще в девятилетнем возрасте он выступил в Кремле перед генсеком ЦК КПСС Иосифом Сталиным, исполнив песню "Летят перелетные птицы". В Кремле ему предстоит выступить еще не раз и перед другими руководителями страны.

На вокальный факультет Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных) Кобзон поступил после армии, где он служил в ансамбле песни и пляски Закавказского военного округа. Слава пришла к студенту Гнесенки уже год спустя, когда он стал выступать дуэтом с однокурсником Виктором Кохно на Всесоюзном радио.

Победа на Всероссийском конкурсе артистов эстрады и на фестивале в польском Сопоте в 1964 упрочила его позиции на эстраде. Впереди певца ждали еще много побед – первые места на конкурсах в Варшаве, Будапеште и Берлине.

В Советском Союзе не было ни одного человека, который не знал бы его лирического баритона. А если таковые и были, то после выхода на экран культового фильма "Семнадцать мгновений весны", их точно не осталось.

Более полувека не прекращается бурная гастрольная деятельность певца, он остается желанным гостем на всех музыкальных фестивалях, светских вечеринках, корпоративных и частных мероприятиях, новогодних "Голубых огоньках" и других праздничных концертах в телеэфире.

В 2012 году Иосиф Кобзон заявил, что закончит свою концертную деятельность в день своего 75-летия 11 сентября 2012 года сольным концертом в Государственном Кремлёвском дворце. Но сегодня человек, переживший трудные годы войны, эвакуацию, тяжелую болезнь, все так же продолжает выходить на сцену, путешествовать по всей стране с гастролями и принимать самое активное участие в общественно-политических процессах России. Свое 80-летие Кобзон традиционно отметит концертом в Кремле.

Время отдавать долги

"Я – дитя войны. Мою семью спасали люди, помогали. Нас было у мамы пять сыновей, одна дочь. Мы жили в трудные времена: голод, холод, разруха, карточки хлебные… Когда я пришёл из армии, мне не во что было одеться, потому что, демобилизовавшись, я в свои старые вещи не влез уже. И поэтому когда я поступил в Гнесинскую академию, то первые два месяца ходил на занятия в солдатской форме. Но мне помогали. Будучи молодым студентом, я приставал к композиторам. К Островскому, Долуханяну, Френкелю. И они мне помогали… И когда у меня появилась возможность помогать людям и решать их проблемы, я почувствовал себя обязанным: значит – пора отдавать долги", — рассказывал в одном из интервью Кобзон.

Долги Кобзон отдавать умеет, многие люди обращались к нему за помощью и находили ее. В 2002 году певец первым вступил в переговоры с террористами из банды Мовсара Бараева, захватившими здание Театрального центра на Дубровке во время представления мюзикла "Норд-Ост". Как вспоминал в одном из интервью Кобзон, как только он услышал в новостях о захвате, тут же бросился к театру.

"Меня никто не заставлял это делать. С пионерского возраста это мое внутреннее состояние — быть впереди. Даже в драке на улице я всегда был заводилой", — говорил Кобзон. В результате переговоров Кобзон вывел из театра семью Корниловых — мать и троих дочек и англичанина, которого попросили "прихватить" террористы. С Корниловыми певец общается до сих пор.

Политическая деятельность

В 1989 году Кобзон был избран депутатом Верховного совета СССР, им он оставался до 1992 года. С 1997 года по настоящее время певец- депутат Государственной Думы РФ от партии "Единая Россия" (с II по текущий VII созыв). После обострения отношений между Россией и Украиной Иосиф Давыдович подписал открытое письмо Владимиру Путину, выразив удовлетворение по поводу присоединения Крыма к России.

"Крым всегда был российским, и то, что его удалось вернуть без единого выстрела, без единой жертвы, — лишнее тому подтверждение. Это единодушное решение народа", — прокомментировал свою позицию Кобзон. Летом 2014 года певцу закрыли въезд в Латвию с формулировкой "за содействие подрыву суверенитета Украины".

Спустя несколько месяцев Министерство культуры Украины внесла уроженца Донбасса в список деятелей культуры, действия которых "создают угрозу национальной безопасности". Кобзон, в свою очередь, дал бескомпромиссную характеристику нынешним украинским властям, назвав их действия "мракобесием", певец заверил, что на родину на могилу к матери он ездить не перестанет и нет такой силы, которая бы его остановила.

В феврале 2015 года Евросоюз также включил имя Кобзона в список лиц, которым запрещен въезд на территорию содружества, что, впрочем, никак не повлияло на политические взгляды певца.

За свою творческую и общественную деятельность Кобзон удостоен Государственной премии СССР (1984), орденов "За заслуги перед Отечеством" III (1997), II (2002) и I степеней (2012), орденом Дружбы народов, орденом Мужества и других многочисленных правительственных и общественных наград.