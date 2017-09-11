Иосиф Кобзон отмечает свое 80-летие

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Мэтр российской эстрады, депутат Госдумы РФ, народный артист СССР Иосиф Кобзон отпразднует в понедельник в кругу семьи свой 80-й день рождения.
"Юбилей я, как всегда, буду отмечать на сцене — в память о моей маме. Торжество я устрою после того, как я, даст бог, отпою в Кремле 20 сентября, а непосредственно день рождения отмечу в кругу семьи с женой, дочерью и сыном", — рассказал РИА Новости Кобзон.
Певец на все времена
Кобзон родился 11 сентября 1937 года на Украине в городе Часов Яр Донецкой области. Родители Иосифа Кобзона были простыми тружениками, воспитывали троих детей. Накануне войны семья Кобзонов переехала во Львов. Будущий певец вернулся в родные края вместе с мамой в 1944 году, родители к тому времени уже не жили вместе.
На вокальный факультет Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных) Кобзон поступил после армии, где он служил в ансамбле песни и пляски Закавказского военного округа. Слава пришла к студенту Гнесенки уже год спустя, когда он стал выступать дуэтом с однокурсником Виктором Кохно на Всесоюзном радио.
Победа на Всероссийском конкурсе артистов эстрады и на фестивале в польском Сопоте в 1964 упрочила его позиции на эстраде. Впереди певца ждали еще много побед – первые места на конкурсах в Варшаве, Будапеште и Берлине.
Более полувека не прекращается бурная гастрольная деятельность певца, он остается желанным гостем на всех музыкальных фестивалях, светских вечеринках, корпоративных и частных мероприятиях, новогодних "Голубых огоньках" и других праздничных концертах в телеэфире.
В 2012 году Иосиф Кобзон заявил, что закончит свою концертную деятельность в день своего 75-летия 11 сентября 2012 года сольным концертом в Государственном Кремлёвском дворце. Но сегодня человек, переживший трудные годы войны, эвакуацию, тяжелую болезнь, все так же продолжает выходить на сцену, путешествовать по всей стране с гастролями и принимать самое активное участие в общественно-политических процессах России. Свое 80-летие Кобзон традиционно отметит концертом в Кремле.
Время отдавать долги
"Я – дитя войны. Мою семью спасали люди, помогали. Нас было у мамы пять сыновей, одна дочь. Мы жили в трудные времена: голод, холод, разруха, карточки хлебные… Когда я пришёл из армии, мне не во что было одеться, потому что, демобилизовавшись, я в свои старые вещи не влез уже. И поэтому когда я поступил в Гнесинскую академию, то первые два месяца ходил на занятия в солдатской форме. Но мне помогали. Будучи молодым студентом, я приставал к композиторам. К Островскому, Долуханяну, Френкелю. И они мне помогали… И когда у меня появилась возможность помогать людям и решать их проблемы, я почувствовал себя обязанным: значит – пора отдавать долги", — рассказывал в одном из интервью Кобзон.
"Меня никто не заставлял это делать. С пионерского возраста это мое внутреннее состояние — быть впереди. Даже в драке на улице я всегда был заводилой", — говорил Кобзон. В результате переговоров Кобзон вывел из театра семью Корниловых — мать и троих дочек и англичанина, которого попросили "прихватить" террористы. С Корниловыми певец общается до сих пор.
Политическая деятельность
В 1989 году Кобзон был избран депутатом Верховного совета СССР, им он оставался до 1992 года. С 1997 года по настоящее время певец- депутат Государственной Думы РФ от партии "Единая Россия" (с II по текущий VII созыв). После обострения отношений между Россией и Украиной Иосиф Давыдович подписал открытое письмо Владимиру Путину, выразив удовлетворение по поводу присоединения Крыма к России.
Спустя несколько месяцев Министерство культуры Украины внесла уроженца Донбасса в список деятелей культуры, действия которых "создают угрозу национальной безопасности". Кобзон, в свою очередь, дал бескомпромиссную характеристику нынешним украинским властям, назвав их действия "мракобесием", певец заверил, что на родину на могилу к матери он ездить не перестанет и нет такой силы, которая бы его остановила.
За свою творческую и общественную деятельность Кобзон удостоен Государственной премии СССР (1984), орденов "За заслуги перед Отечеством" III (1997), II (2002) и I степеней (2012), орденом Дружбы народов, орденом Мужества и других многочисленных правительственных и общественных наград.