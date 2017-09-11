В РПЦ предложили переименовать безалкогольное пиво в напиток для фитнеса

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Председатель синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда предложил переименовать безалкогольное пиво в солодовый напиток "Парус", чтобы его реклама не была дополнительной поддержкой алкогольной продукции.

"Продвижение безалкогольных напитков идёт под теми же названиями, теми же брендами, под которыми идёт продвижение алкогольной продукции… Это иначе как лукавством назвать невозможно. Любой маркетолог знает, что это общее продвижение бренда, так называемые зонтичные бренды", — заявил Легойда.

Он отметил, что производители пива нередко заявляют, что безалкогольный вариант напитка направлен именно на снижение алкоголизации населения.

"Есть одно маленькое предложение. В одном из комментариев я прочитал, что безалкогольное пиво — это даже такой напиток для фитнеса, можно, занимаясь фитнесом, его пить. И вот есть у меня предложение — давайте так и назовём его — солодовый напиток для фитнеса "Парус", например. Мы верим в вашу искренность, коллеги, вот так и сделайте", — сказал он, добавив, что идею дарит бесплатно и прав на нее требовать не будет.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что проблема скрытой рекламы пива заключается не только в некорректной подаче информации, но и в применении самого термина "пиво" к продукту, который таковым не является – "безалкогольному пиву".

В то же время компания "Балтика" (крупнейший российский производитель пива, входит в Carlsberg Group) указывала, что основные мировые технологии производства безалкогольного пива включают процесс брожения. В соответствии с ГОСТ "Продукты пивоварения. Термины и определения", безалкогольным считается пиво с объемной долей этилового спирта не более 0,5%.