Расходы на День города окупят себя в виде налогов, считают в мэрии Москвы

Артисты выступают на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве. 9 сентября 2017

Артисты выступают на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве. 9 сентября 2017

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Инвестиции в празднование 870-летия Москвы окупятся и принесут доход в виде налогов, сообщили в столичной мэрии.

"Бюджет на проведение фестиваля "Москва-870. Город, где создается история" остался на уровне прошлого года. Плюс инфляция. И плюс увеличение количества праздничных мероприятий и их географии. Если взять сопоставимую расценку единицы услуги в рамках прошлогоднего Дня города и нынешнего юбилейного фестиваля, то они практически идентичны. В этом году она даже немного ниже, чем годом раньше", — сказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Как сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны", в прошлом году мероприятия в честь Дня города в Москве посетили 10 миллионов человек, что принесло экономике столицы дополнительно 44 миллиарда рублей.

"Благодаря большому потоку гостей, фактически за каждый инвестированный городом рубль бюджет столицы получил по два рубля налоговых доходов. Такова совокупная статистика по всем форматам отчислений. Судя по динамике роста посещаемости московских фестивалей и учитывая, что этот год — юбилейный, число гостей праздничных площадок должно заметно увеличиться", — сообщили в оргкомитете.

Только в первый день, в субботу, 9 сентября на праздничных мероприятиях по случаю Дня города побывали 6,5 миллиона человек.