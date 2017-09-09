День города в субботу в Москве отпраздновали 6,5 млн человек

Зрители на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве. 9 сентября 2017

Зрители на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве. 9 сентября 2017

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. День города в российской столице в субботу посетили 6,5 миллионов человек, сообщил РИА Новости руководитель департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников в воскресенье.

В этом году Москва отмечает свое 870-летие. В честь этого по всему городу 9 и 10 сентября проходят праздничные мероприятия.

"Праздничные мероприятия сегодня посетили 6,5 миллионов человек и более 400 тысяч человек только по окончании праздника", — рассказал глава ведомства.

По его словам, празднование в столице обошлось без происшествий.

"Круглосуточно работают и метро, и МЦК для того, чтобы москвичам было комфортно добираться в любую точку города. Оперативный штаб в городе продолжает работать по поручению мэра Москвы, работаем в круглосуточном режиме и без перерывов. Безопасность в городе обеспечивают сотрудники ГУВД, Росгвардии, МЧС, — рассказал Черников.

Он выразил уверенность, что все мероприятия в городе пройдут без происшествий и в воскресенье, они будут находиться под контролем правоохранителей.