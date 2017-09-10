Латынина из страха за свою жизнь вместе с родителями покинула Россию

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Обозреватель "Новой газеты" Юлия Латынина вместе с родителями покинула Россию и не собирается возвращаться на родину, как минимум, в ближайшее время. Об этом она сообщила в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Поводом для отъезда стал поджог автомобиля в начале сентября.

"Мне довольно страшно. Я, вот, всё время была хиханьки и хаханьки. А мне страшно то, что люди, которые это сделали, они были готовы к человеческим жертвам", — пояснила журналистка.

Она подчеркнула, что ее просьба оставить в покое хотя бы ее родителей "заказчика не тронула".

"Автомобиль выгорел дотла"

Инцидент произошел утром 3 сентября возле загородного дома Латыниной в Переделкине. Родители журналистки проснулись от сильного хлопка, после чего ее отец выбежал на улицу и увидел горящий автомобиль. Огонь удалось локализовать, но машина выгорела дотла.

Сама журналистка считает, что ее машину подожгли. Однако родители не исключают, что этот инцидент мог стать следствием июльского нападения. Тогда неизвестные опрыскали стену их дома и автомобиля едким химическим составом. От его паров тогда пострадали восемь человек, в том числе двое соседских детей.

Отец и мать Латыниной считают, что едкая жидкость могла повредить проводу в автомобиле. Эту версию не исключил и приехавший на место происшествия дознаватель.

Правоохранительные органы проводят проверку. Расследовать случившееся и обеспечить безопасность Латыниной призвал и комитет защиты журналистов.