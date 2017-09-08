С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к администрации города Сертолово с требованием демонтировать установленный на днях памятник героине телесериала "Игра престолов", сообщает пресс-служба парламентария.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что неизвестные лица установили в центре Сертолово памятник королеве Дейенерис, героине саги "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина, по которой снят популярный сериал "Игра престолов".

"Видимо, установка этого сооружения не была согласована с властями и местными жителями. Более того, этот персонаж, которому посвящен памятник, по предоставленной мне информации, является приверженцем ксенофобской идеологии и деспотом. Это не тот образец человеческих качеств, которые мы должны прославлять", — подчеркивает Петров.

По его словам, памятники монархам, хоть и вымышленным, должны устанавливаться только на основе опросов мнения жителей. "Монархия в нашей стране закончилась 100 лет назад. Это был сложный и противоречивый исторический этап отечественной истории — падение царизма происходило по причине массы социальных предпосылок. Не стоит обсуждать такие серьезные проблемы при помощи таких спорных художественных решений", — подчеркнул депутат.

Он добавил, что если кто-то и желает установить памятник каким-либо киногероям, то в России было бы уместно славить не иностранных персонажей из спорных сериалов, а героев народных картин, вошедших в золотой фонд российского кино.

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

"Игра престолов" получила всеобщее признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Создатели сериала, который стал одним из самых популярных в истории, получили 38 престижных премий "Эмми".