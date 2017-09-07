Путину доверяет половина россиян, показал опрос ВЦИОМ

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Рейтинг доверия политикам вновь возглавил президент России Владимир Путин, ему доверяет половина россиян, в первую тройку также традиционно вошли министр обороны Сергей Шойгу и глава правительства Дмитрий Медведев, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Показатели рейтинга доверия политикам, по оценке ВЦИОМ, оказались в последний летний месяц весьма стабильны. Респондентам задавали вопрос о том, кому из политиков они доверяют, а кому не доверили бы решение важных государственных вопросов; участники опроса могли дать любое число ответов из предложенного списка.

"При ответе на открытый вопрос около половины россиян называют Владимира Путина (в последнюю неделю – 50,1%), — говорится в материалах ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Недоверие Путину высказали только 1,8% респондентов. На втором и третьем местах по доверию россиян вновь оказались глава Минобороны Сергей Шойгу (16,7% по данным опроса 28 августа – 3 сентября) и председатель правительства Дмитрий Медведев (15,5%). О том, что не доверяют им, сказали, соответственно 0,1% и 13,4% участников опроса.

Глава МИД РФ Сергей Лавров оказался в рейтинге доверия четвертым (12,8% сказали, что доверяют ему), далее расположились лидер ЛДПР Владимир Жириновский (10,8%), лидер КПРФ Геннадий Зюганов (6,9%), председатель "Справедливой России" Сергей Миронов (3,3%) и оппозиционер Алексей Навальный (0,9%).

Антирейтинг доверия, как и в прошлые месяцы, возглавил Жириновский: 26,6% респондентов, согласно результатам опроса, не доверили бы ему решение важных государственных вопросов. О недоверии Зюганову сказали 11,5% опрошенных, Миронову — 4,1%, Навальному — 2,8%. Никто из респондентов не упомянул о недоверии Лаврову.

Рейтинги были составлены на основе данных всероссийских опросов "ВЦИОМ-Спутник", которые проводились в 2017 году. Ежедневно в опросе принимают участие 600 респондентов в возрасте от 18 лет из не менее 80 регионов России. ВЦИОМ приводит среднее значение за неделю опроса, таким образом, объем выборки составляет 4,2 тысячи респондентов. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность для этой выборки не превышает 1,9%.

Очередные выборы президента России пройдут в 2018 году. О своих планах баллотироваться уже заявил лидер ЛДПР Жириновский. В феврале 2016 года партия "Яблоко" приняла решение о выдвижении Григория Явлинского своим кандидатом в президенты. Также о своем намерении участвовать в гонке заявлял Навальный, осужденный условно по делу о хищении у "Кировлеса", но, по мнению многих экспертов-юристов, приговор, скорее всего, не позволит ему баллотироваться.

В пресс-службе "Справедливой России" сообщили, что решение о выдвижении лидера партии Миронова для участия в выборах-2018 году пока не принято, этот вопрос будет обсуждаться на съезде партии в ноябре. Многие партии, в том числе не представленные в Госдуме, планируют в декабре провести партийные съезды по вопросу участия в президентских выборах. О таком намерении заявляли, в частности, в КПРФ.

Администрация президента пока не дает ответа на вопрос об участии главы государства в кампании 2018 года. Во вторник на пресс-конференции по итогам участия в саммите БРИКС Путин, отвечая на вопрос об участии в выборах президента РФ, заявил, что в установленное законом время те, кто хотят в них участвовать, об этом скажут. Президент добавил, что "у нас как только предвыборную кампанию объявляют, сразу все перестают работать, это я знаю не понаслышке".