ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. России при развитии цифровой экономики важно соблюдать "цифровой суверенитет", то есть не переборщить с иностранным участием, заявил РИА Новости замминистра связи Сергей Калугин.

"Сейчас много говорят о цифровой экономике, есть программы, многие говорят о том, что будут строить разные платформы. Но для того, чтобы построить нормальную платформу для того же умного города, нужны миллиарды долларов", — заявил Калугин в кулуарах Восточного экономического форума.

"Тут еще очень важная история — это история цифрового суверенитета, потому что если все будет иностранное, то ничего хорошего не будет", — добавил замминистра.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце июля сообщил, что утвердил программу "Цифровая экономика", которая рассчитана на период до 2024 года. По его словам, перевод экономики в цифру – вопрос глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности России.

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров ранее пояснял, что данная программа — это по сути фиксация целей на 2024 год, к которым необходимо стремиться, а конкретные мероприятия для достижения этих целей, а также источники их финансирования планируется утверждать трехлетним планом правительства. По словам министра, текущая оценка ежегодных затрат в рамках такого плана составляет около 100 миллиардов рублей, однако значительная часть этих средств уже заложена в расходы федерального бюджета.

"Была волна бытового интернета — это Google, Яндекс, Netflix. Сейчас эти истории идут в промышленность, она очень сильно меняется: изделия проектируются, производятся и обслуживаются в цифре. Заводы, которые это производят, делают это с помощью новых технологий", — отметил Калугин.