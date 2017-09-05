ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. России при развитии цифровой экономики важно соблюдать "цифровой суверенитет", то есть не переборщить с иностранным участием, заявил РИА Новости замминистра связи Сергей Калугин.
"Тут еще очень важная история — это история цифрового суверенитета, потому что если все будет иностранное, то ничего хорошего не будет", — добавил замминистра.
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце июля сообщил, что утвердил программу "Цифровая экономика", которая рассчитана на период до 2024 года. По его словам, перевод экономики в цифру – вопрос глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности России.
"Была волна бытового интернета — это Google, Яндекс, Netflix. Сейчас эти истории идут в промышленность, она очень сильно меняется: изделия проектируются, производятся и обслуживаются в цифре. Заводы, которые это производят, делают это с помощью новых технологий", — отметил Калугин.