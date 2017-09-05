США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

Экологи настаивают на альтернативной трассе "Северного потока-2"

14:5405.09.2017
(обновлено: 14:56 05.09.2017)
04091
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкРабочие подготовливают трубы для строящегося газопровода Северный поток. Архивное фотоРабочие подготовливают трубы для строящегося газопровода Северный поток. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен — РИА Новости. Экологи настаивают на альтернативной трассе газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области, опасаясь негативного влияния на Кургальский заказник, территорию которого может затронуть маршрут, предлагаемый компанией Nord Stream 2.

Аркадий Дворкович. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Дворкович: система финансирования "Северного потока-2" может измениться

Nord Stream 2 (компания-оператор "Северного потока-2") в понедельник провела в Ленинградской области общественные слушания по проекту отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) для российского участка газопровода "Северный поток-2". Согласно материалам компании, по предварительным результатам ОВОС газопровод не окажет серьезного негативного воздействия на окружающую среду, включая Кургальский заказник с учетом запланированного комплекса природоохранных мероприятий.

Между тем, по оценке экологов, материалы ОВОС, представленные на слушаниях, не являются полными и достоверными.

"(Отчет) ОВОС должен быть переработан, должны быть проведены новые слушания, а мы со своей стороны будем продолжать настаивать на выборе другого маршрута", — сообщил журналистам руководитель программы WWF России по экологической политике ТЭК Алексей Книжников.

Его поддержал и руководитель программы по особо-охраняемым природным территориям (ООТП) "Гринпис России" Михаил Крейндлин. "Даже те материалы, которые были представлены на общественных слушаниях, никак не могут давать основания для того, чтобы утверждать, что вариант (прокладки газопровода) через Кургальский заказник является оптимальным", — отметил он.

Северный поток - 2
"Северный поток-2"

По его словам, в настоящее время "Гринпис России" в судебном порядке оспаривает постановление правительства Ленинградской области, вносящее изменения в положение о Кургальском заказнике. Согласно этому документу, на его территории разрешается строительство линейных объектов при условии отсутствия негативного воздействия на окружающую среду. Первые слушания по делу пройдут 19 сентября.

Вопросы экологии

Рабочий подготовливает трубы для строящегося газопровода Северный поток (Nord Stream) к погрузке на судно доставки. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Санкции США не помешают реализовать "Северный поток-2", заявил "Газпром"
В сентябре менеджер по вопросам окружающей среды и социальной сферы Nord Stream 2 Антонио Сантаниелло сообщал РИА Новости о планах вложить около 30 миллионов евро в экологию и социальную сферу Кургальского полуострова в Ленинградской области, где предполагается проложить российскую часть газопровода "Северный поток-2".

‎Также Nord Stream 2 начала работы по оценке биоразнообразия Кургальского полуострова, через территорию которого пройдет часть трассы российского участка газопровода. Эти работы будут завершены в октябре 2017 года.‎

Nord Stream 2 определило в качестве предпочтительного вариант строительства российского участка "Северного потока-2" через Нарвский залив. Другой вариант — строительство на Сойкинском полуострове в районе мыса Колганпя. Однако кумулятивный эффект на экологию при пролегании газопровода через Нарвский залив будет меньше, считает компания.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Комментировать
Общество
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена