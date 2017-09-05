С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен — РИА Новости. Экологи настаивают на альтернативной трассе газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области, опасаясь негативного влияния на Кургальский заказник, территорию которого может затронуть маршрут, предлагаемый компанией Nord Stream 2.

Nord Stream 2 (компания-оператор "Северного потока-2") в понедельник провела в Ленинградской области общественные слушания по проекту отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) для российского участка газопровода "Северный поток-2". Согласно материалам компании, по предварительным результатам ОВОС газопровод не окажет серьезного негативного воздействия на окружающую среду, включая Кургальский заказник с учетом запланированного комплекса природоохранных мероприятий.

Между тем, по оценке экологов, материалы ОВОС, представленные на слушаниях, не являются полными и достоверными.

"(Отчет) ОВОС должен быть переработан, должны быть проведены новые слушания, а мы со своей стороны будем продолжать настаивать на выборе другого маршрута", — сообщил журналистам руководитель программы WWF России по экологической политике ТЭК Алексей Книжников.

Его поддержал и руководитель программы по особо-охраняемым природным территориям (ООТП) "Гринпис России" Михаил Крейндлин. "Даже те материалы, которые были представлены на общественных слушаниях, никак не могут давать основания для того, чтобы утверждать, что вариант (прокладки газопровода) через Кургальский заказник является оптимальным", — отметил он.

По его словам, в настоящее время "Гринпис России" в судебном порядке оспаривает постановление правительства Ленинградской области, вносящее изменения в положение о Кургальском заказнике. Согласно этому документу, на его территории разрешается строительство линейных объектов при условии отсутствия негативного воздействия на окружающую среду. Первые слушания по делу пройдут 19 сентября.

Вопросы экологии

В сентябре менеджер по вопросам окружающей среды и социальной сферы Nord Stream 2 Антонио Сантаниелло сообщал РИА Новости о планах вложить около 30 миллионов евро в экологию и социальную сферу Кургальского полуострова в Ленинградской области, где предполагается проложить российскую часть газопровода "Северный поток-2".

‎Также Nord Stream 2 начала работы по оценке биоразнообразия Кургальского полуострова, через территорию которого пройдет часть трассы российского участка газопровода. Эти работы будут завершены в октябре 2017 года.‎

Nord Stream 2 определило в качестве предпочтительного вариант строительства российского участка "Северного потока-2" через Нарвский залив. Другой вариант — строительство на Сойкинском полуострове в районе мыса Колганпя. Однако кумулятивный эффект на экологию при пролегании газопровода через Нарвский залив будет меньше, считает компания.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".