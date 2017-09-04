Росгвардеец, летевший в Читу, задержал ударившего стюардессу дебошира

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Сотрудник Росгвардии, летевший в Читу из Санкт-Петербурга, скрутил во время полета хулигана, ударившего стюардессу, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

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"Сотрудник вневедомственной охраны управления Росгвардии по Забайкальскому краю прапорщик Виктор Чипизубов, находясь в отпуске, задержал авиадебошира, который ударил стюардессу и пытался во время посадки пассажирского самолета проникнуть в кабину пилотов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что росгвардеец возвращался домой на самолете рейса Санкт-Петербург – Чита. Во время посадки он обратил внимание на шумную компанию, которая выпивала и мешала остальным пассажирам.

"Когда самолёт готовился к посадке в аэропорту Читы, росгвардеец увидел, как стюардесса пытается успокоить возмущавшегося и раздетого по пояс мужчину. Прапорщик Виктор Чипизубов подошёл к сотруднику авиакомпании, представился и предложил ей помощь. Бортпроводница поблагодарила его за неравнодушие, но заверила, что сама со всем справится. Через пару минут дебошир нанес стюардессе несколько ударов, после чего попытался попасть в кабину пилотов — самолет тем временем начинал снижаться", — отмечают в Росгвардии.

На борту началась паника. Тогда Чипизубов, заручившись поддержкой других пассажиров, скрутил хулигана и зафиксировали его руки скотчем.

"Пилоты воздушного судна совершили успешную посадку. Уже на земле росгвардеец передал дебошира сотрудникам полиции", — заключает пресс-служба.