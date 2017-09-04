В Грозном на митинг в поддержку мусульман-рохинджа пришли 1,1 млн человек

Люди из народности рохинджа переходят на бангладешскую границу. 2 сентября 2017

Люди из народности рохинджа переходят на бангладешскую границу. 2 сентября 2017

ГРОЗНЫЙ, 4 сен — РИА Новости. Более 1 миллиона человек собрались в центре Грозного на митинг в поддержку мусульман-рохинджа, сообщил РИА Новости официальный представитель пресс-службы МВД по Чечне.

"По нашим данным, в митинге приняли участие 1 миллион 100 тысяч человек", — отметил собеседник.

По его словам, десятки тысяч участников съехалось на митинг из других регионов республики. Он отметил, что митинг прошел в спокойной обстановке, без каких-либо правонарушений.

В настоящее время люди разошлись. Площадь постепенно пустеет.

Согласно данным Росстата, численность постоянного населения Чеченской республики по состоянию на 1 января 2017 года оценивалась в 1 миллион 415 тысяч человек.