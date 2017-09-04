ГРОЗНЫЙ, 4 сен — РИА Новости. Участники массового митинга в поддержку мусульман-рохинджа, который проходит в центре Грозного, зачитали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой "употребить весь авторитет в мире", чтобы остановить геноцид мусульман в Мьянме.
"Мы, участники миллионного митинга, заявляем, что убийства народа рохинья — это настоящий террор… Мы, мусульмане Северного Кавказа, лидеры религиозных и общественных организаций, обращаемся к вам, как к руководителю государства и человеку, уважающему ислам, употребить весь ваш авторитет в мире, чтобы остановить геноцид мусульман в Бирме", — зачитал текст обращения к президенту помощник главы Чечни по религиозным вопросам Адам Шахидов.
Митинг завершится коллективной молитвой на площади.
Рохинджа (рохинья), потомки бенгальцев, переселенных в Ракхайн британской колониальной администрацией в XIX — начале XX веков, составляют большинство населения штата Ракхайн, однако гражданство Мьянмы среди них имеют немногие. Власти и общественное мнение в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман-рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, существует многие десятки лет. Эскалация этого конфликта началась с переходом власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам и началом демократических реформ.