ГРОЗНЫЙ, 4 сен — РИА Новости. Участники массового митинга в поддержку мусульман-рохинджа, который проходит в центре Грозного, зачитали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой "употребить весь авторитет в мире", чтобы остановить геноцид мусульман в Мьянме.

Митинг в поддержку мусульман-рохинджа проходит в центре Грозного перед мечетью "Сердце Чечни". По оценкам специалистов, митинг собрал до миллиона участников.

"Мы, участники миллионного митинга, заявляем, что убийства народа рохинья — это настоящий террор… Мы, мусульмане Северного Кавказа, лидеры религиозных и общественных организаций, обращаемся к вам, как к руководителю государства и человеку, уважающему ислам, употребить весь ваш авторитет в мире, чтобы остановить геноцид мусульман в Бирме", — зачитал текст обращения к президенту помощник главы Чечни по религиозным вопросам Адам Шахидов.

Митинг завершится коллективной молитвой на площади.

Вооруженные силы Мьянмы проводят массированную операцию по очистке штата Ракхайн от исламских боевиков, которых мьянманские СМИ называют "бенгальскими террористами". Первая атака на полицейские и пограничные посты исламских боевиков в штате Ракхайн произошла в октябре прошлого года. Ответом на нее стала операция сил безопасности. Второе синхронизированное нападение на десятки полицейских и армейских постов, а также на расположения воинских частей, произошло 25 августа. Ответом на это нападение стала операция вооруженных сил. По данным государственных СМИ Мьянмы, за прошедшие 10 дней в Ракхайне погибли 400 человек, из них 30 — военнослужащие и полицейские, остальные 370 — исламские боевики из народности рохинджа.

Рохинджа (рохинья), потомки бенгальцев, переселенных в Ракхайн британской колониальной администрацией в XIX — начале XX веков, составляют большинство населения штата Ракхайн, однако гражданство Мьянмы среди них имеют немногие. Власти и общественное мнение в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман-рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, существует многие десятки лет. Эскалация этого конфликта началась с переходом власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам и началом демократических реформ.