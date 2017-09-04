МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Совет Федерации готовит законопроект, который предусматривает выдворение иностранных граждан из России за "нежелательное поведение", пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в парламентских кругах.

Отмечается, что под "нежелательным поведением" подразумевается наносящая ущерб национальной безопасности деятельность.

"Термин будет применяться в отношении физических лиц, в основном иностранцев. "Нежелательное поведение" может повлечь за собой даже выдворение из России. При этом термин может быть применен и к российским гражданам и юрлицам", — цитирует газета источник.

По информации источников газеты, российским гражданам будет грозить административная или уголовная ответственность, а иностранцам — выдворение из страны.

Добавляется, что документ будет внесен в Госдуму в начале 2018 года и дополнит уже существующий федеральный закон "О нежелательных организациях".