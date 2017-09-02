Путин передал врио новгородского губернатора папку с обращениями жителей

Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин во время встречи. 2 сентября 2017

Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин во время встречи. 2 сентября 2017

НОВО-ОГАРЕВО, 2 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал врио губернатора Новгородской области Андрею Никитину зеленую папку, в которой собраны обращения и жалобы жителей региона, полученные в ходе прямой линии с главой государства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что Путин после недавней прямой линии взял за практику перед встречами с губернаторами просматривать обращения, поступившие ему от жителей конкретного региона. В ходе рабочих встреч президент уже передал ряду руководителей регионов папки с обращениями граждан.

"Я Вам передаю эту папку с прямой линии, здесь ничего нет необычного, но вопросы, которые волнуют людей, требуют особого внимания", — сказал Путин.

По словам президента, "ясно, что некоторые вещи, безусловно, не сделать за один день, проблемы накапливались годами, но на них нужно обращать внимание". "Нужно сделать так, чтобы ситуация менялась постепенно к лучшему", — указал глава государства.

Путин пожелал успехов Никитину в работе. "Задач много, надеюсь, что Вы используете весь свой опыт, чтобы их эффективно решать в интересах людей, которые проживают в Новгородской области", — заявил президент Никитину.

В феврале Путин подписал указ о назначении гендиректора Агентства стратегических инициатив Андрея Никитина временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области. Прежний глава области Сергей Митин сложил с себя полномочия.

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