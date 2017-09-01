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Общество

Европейский университет попросил предоставить другое здание в Петербурге

18:2901.09.2017
(обновлено: 18:30 01.09.2017)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкМарсово поле в Санкт-Петербурге. Архивное фотоМарсово поле в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен — РИА Новости. Администрация Европейского университета обратилась к вице-губернатору Петербурга Михаилу Мокрецову с просьбой предоставить для обучения студентов альтернативное здание в центре Петербурга, сообщила РИА Новости пресс-секретарь вуза Алла Самолетова.

Студенты во время лекции. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Европейский университет в Петербурге лишили лицензии
Суд первой инстанции принял решение об аннулировании лицензии Европейского университета в марте по иску Рособрнадзора, и вуз оспорил этот судебный акт. Позднее в июле вуз сам обратился в Рособрнадзор с заявлением об аннулировании текущей образовательной лицензии, чтобы оформить новую. В начале августа действие лицензии Европейского университета в Санкт-Петербурге было прекращено.

Также Европейский университет в июле проиграл во второй инстанции спор в арбитраже Москвы, где оспаривал приостановку лицензии из-за неустраненных нарушений. Ранее в декабре 2016 года университет возобновил занятия после того, как лицензия была приостановлена по решению районного суда. Тогда университет сообщал, что действие распоряжения Рособрнадзора о приостановлении лицензии в свою очередь было приостановлено в качестве обеспечительных мер в рамках судебного спора университета с образовательным ведомством в арбитраже Москвы.

Вид на Исааккиевский собор с пляжа Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Ректор Европейского университета в Петербурге досрочно покидает пост
"Мы сегодня направили Михаилу Мокрецову письмо с информацией о том, что хотели бы получить информацию об альтернативном здании в центре Петербурга", — сказала собеседница агентства.

Самолетова напомнила, что о возможности получения нового здания при выселении вуза из особняка Кушелева-Безбородко ранее говорил президент РФ Владимир Путин.

В администрации университета выразили надежду на быструю обратную связь со Смольным.

Европейский университет в Санкт-Петербурге был учрежден в 1994 году и начал свою работу в 1996 году как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам (антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика). В состав учредителей Европейского университета входят, в частности, экс-министр финансов РФ, глава совета фонда "Центр стратегических разработок", заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

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