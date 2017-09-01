В Каспийске открылась крупнейшая в СКФО школа

МАХАЧКАЛА, 1 сен – РИА Новости. Многонациональный и многонаселенный Дагестан постепенно решает одну из своих главных социальных проблем – острую нехватку мест в общеобразовательных учреждениях. В рамках решения этой проблемы в День знаний в дагестанском Каспийске отрылась крупнейшая и одна из самых современных на Северном Кавказе школ на более чем 1200 мест. Всего в этот день в республике открыли свои двери 13 новых школ, в которых будут учиться около 5 тысяч школьников.

Самая —самая

Это самая современная и самая крупная школа не только в Дагестане, но и на Северном Кавказе. Общая площадь — 32 тысячи квадратных метров, два плавательных бассейна, два спортивных зала для разных видов спорта, самое современное оборудование – все это и многое другое выгодно отличает это образовательное учреждение.

Новая школа в Каспийске (ГБОУ РД "Республиканский центр образования") была построена в рамках реализации программы "Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы".

"Мы выиграли конкурс среди 25 регионов России на строительство вот такой большой школы на 1224 места. При всех трудностях мы ее построили. Но это не просто школа. Мы хотим, чтобы это был базовый образовательный центр для Каспийска. Здесь созданы все условия для качественного образования", — заявил глава Дагестана Рамазан Абдулатипов на церемонии открытия школы.

Республиканский образовательный центр будет работать в режиме 5-дневной учебной недели. В рамках взаимодействия с вузами республики, по субботам для школьников запланирована реализация проектов "Субботы дагестанского школьника" и "Кружок от чемпиона". Сформированные образовательные программы предусматривают освоение учебных предметов в рамках "эффективного учебного плана": часть курсов для каждого школьника будет обязательной, часть – предметами по выбору. Сеть классов предусматривает деление на общеобразовательные и классы с углубленным изучением отдельных предметов. На уровне среднего общего образования уже в 2017 году откроется инженерный класс. Во всех параллелях будет изучаться родной язык.

"Строительство этой школы позволило нам разгрузить трехсменную школу города. Самая новая школа будет функционировать в односменном режиме. Преподавательский состав уже сформирован", — сказал на открытии школы министр образования и науки Дагестана Шахабас Шахов.

Директор центра Анжела Байрамбекова рассказала, что школа полностью укомплектована современными средствами обучения. Все учебные помещения оснащены интерактивными учебными комплексами: интерактивной доской, акустической системой, короткофокусным проектором и моноблоком. В образовательном центре будет вестись многопрофильное обучение по социально-гуманитарному, физико-математическому, естественно-научному направлениям. В самую современную школу Дагестана подбирался также соответствующий высококвалифицированный кадровый состав.

Байрамбекова отметила, что новая школа — это не только самое современное оборудование и лучшие учителя, это место, где все продумано до мелочей: от стен для рисования в коридорах до удобной оборудованной площадки для отдыха во дворе учреждения, а для обеспечения безопасности в школе установлено 87 камер видеонаблюдения.

Будущее наступило

Мама двух детей Марьям Магомедова говорит, что в такой школе ее детям хочется учиться только на отлично.

"Моим детям повезло попасть в эту современную школу, и я испытываю невероятную радость от того, что они пошли именно сюда. Уверена, что здесь они получат качественное образование, я в свое время о такой и не мечтала. И это не говоря уже о том, какая она большая и красивая: просторные светлые классы, современное оборудование, новая программа, бассейны. Дети просто в восторге. Больше всего прельщает, что некоторые предметы можно теперь выбирать самим. Надеюсь, что такие школы будут открываться в нашей республике все чаще, это создает впечатление, что будущее уже наступило", — делится впечатлениями от новой школы родительница.

Цель — ликвидировать трехсменку

В 2017 году Дагестан стал одним из лидеров по количеству новых школ: в целом по стране в этом году открылись 76 новых образовательных учреждений, 13 из которых приходится на Дагестан, а до конца года к этой цифре прибавится еще 13. Это больше чем в любом другом субъекте РФ. При этом активными темпами строительство новых общеобразовательных организаций ведется и в районных муниципалитетах республики.

"За последние четыре года в Дагестане построено более 30 новых школ. Такими темпами и в таком масштабе строительство образовательных организаций в Дагестане не велось последние 20 лет. Несмотря на это, нам все еще не удалось ликвидировать трёхсменный режим обучения в школах. Городские школы перегружены, а найти свободную территорию для строительства новых школ в городах становится все сложнее и сложнее. Помимо этого, ситуация осложняется высокими демографическими показателями и интенсивной внутренней миграцией из села в город", — отметил региональный министр.

По данным Минэкономразвития Дагестана, с 2013 года в республике за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 133 образовательных объекта, в том числе 41 объект общего и 92 объекта дошкольного образования, из них 53 – за счет бюджетных средств.