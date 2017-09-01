Путин на открытом уроке рассказал школьникам о важности выбора профессии

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на Всероссийском открытом уроке "Россия, устремленная в будущее" рассказал школьникам о важности выбора профессии и своего жизненного пути.

"Выбор, выбор профессии, выбор своего жизненного пути…, нужно выбрать себе этот путь", — сказал Путин, перечислив различные области возможной будущей профессиональной деятельности учеников.

"Вы многократно, практически всю жизнь будете стоять перед вопросом выбора. Человек всегда делает выбор, если, конечно, он чувствует, что он хочет жить, хочет творить, хочет получать удовлетворение, удовольствие от жизни и подносить эти плоды своего труда на алтарь отечества, делиться этими результатами с другими людьми. Кстати говоря, как правило, в этом человек находит наивысшее удовлетворение от своей собственной работы", — добавил президент, обращаясь к молодому поколению. Путин также выразил надежду, что ученики смогут сделать правильный выбор.

По его словам, "сегодняшняя жизнь требует, как правило, узкой специализации, а для этого нужно как следует подумать и вникнуть в ткань той проблемы, которую вы хотите сделать для себя самой важной и самой главной".

"Я очень надеюсь, что вы сможете сделать этот выбор, сможете сделать его, не откладывая, потому что чем раньше вы это сделаете, тем лучше, потому что у вас будет больше времени для совершенствования", — добавил Путин.

"Я хочу всем вам пожелать успехов и очень рассчитываю на то, что в самом ближайшем будущем, в самое ближайшее время мы почувствуем отдачу от вас, а вы будете получать удовлетворение от того, как вы живете, что вы делаете и от тех достижений, которыми вы будете гордиться", — заключил российский лидер.