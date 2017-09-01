Путин на открытом уроке вспомнил о подвигах севастопольцев в годы войны

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на Всероссийском открытом уроке в Ярославле отметил подвиг севастопольцев, в годы Великой Отечественной войны мужественно защищавших береговую зону города от фашистских захватчиков.

В ходе открытого урока к президенту РФ обратился молодой человек из – как он сам представился – "города-героя Севастополя".

"Поскольку он сказал об этом, я хочу его за это поблагодарить. У нас много городов-героев, но Севастополь занимает особое место в этом ряду", — заявил Путин.

Президент отметил, что в ходе его недавнего визита в Севастополь экскурсовод одной из бывших батарей рассказал ему историю о том, что защитники города должны были "обеспечивать выход нашей эскадры" в то время, как фашистские войска наступали с берега.

"Они дрались до последнего, и последние защитники береговой зоны, выполнив свой долг до конца, уходили с боевой позиции вплавь, потому что весь флот вышел. Они выполнили свою задачу. И вот в этом смысле Севастополь, действительно, город-герой", — сказал президент.

"Извините за это лирическое отступление", — добавил Путин.