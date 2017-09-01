Маликов попросил "хайпа", открывая урок "Россия, устремленная в будущее"

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Певец Дмитрий Маликов, ведущий Всероссийского открытого урока "Россия, устремленная в будущее" заявил, что организаторы мероприятия ждут от российской молодежи "лайков" и хотят "хайпа".

"Мы хотим почувствовать весь этот молодой пульс, который идет от энергии молодежи. И поэтому в наших социальных сетях, на нашем портале "ПроеКТОриЯ" обязательно нужно голосовать, нужно быть, нужно делиться информацией с хэштегами #проектория и #ктоя. Нам нужны ваши лайки, мы хотим хайпа!" — заявил Маликов, открывая урок.

Он отметил, что прямую трансляцию Всероссийского открытого урока смотрит порядка 1 миллиона человек, также организована интернет-трансляция с участием школ из 24 регионов. С раннего утра, по словам Маликова, в рамках форума "ПроеКТОриЯ" руководители крупных компаний и летчики-космонавты Международной космической станции (МКС) давали участникам мастер-классы.

"Будущее — это вы. Потому что творить свою мечту нужно самому. Не ждать, что это сделает кто-то за тебя. Нет никаких границ, нет времени, нет обстоятельств: есть только ты и небо безграничных возможностей над твоей головой", — обратился Маликов к молодежи.