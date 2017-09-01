Путин предложил тему для школьного сочинения

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе Всероссийского открытого урока предложил школьникам написать сочинение на тему "Россия, устремленная в будущее" и представить, как будет выглядеть страна в 40-х — 50-х годах.

"Для того, чтобы посмотреть, в целом, как мы должны двигаться, куда мы должны развиваться, предлагаю, ведь у нас министерство образования ежегодно… сочинение организует, вот предлагаю провести, написать такое сочинение: "Россия, устремленная в будущее" и… вам предлагаю посмотреть на то, какой вы видите нашу страну на рубеже сороковых — пятидесятых годов", — сказал Путин, обращаясь к учащимся в ходе Всероссийского открытого урока "Россия, устремленная в будущее" в Ярославле.