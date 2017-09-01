ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что у российского народа существует "внутренний ядерный реактор", который позволяет России развиваться и постоянно двигаться вперед.

"Если мы существуем более тысячи лет и так активно развиваемся, укрепляем себя, значит, что-то у нас есть такое, что этому способствует. Это что-то — это внутренний ядерный реактор нашего народа, нашего русского человека, российского человека, который позволяет двигаться вперед. Это некая пассионарность, которая толкает нашу страну вперед", — сказал Путин на Всероссийском открытом уроке "Россия, устремленная в будущее".