Матвиенко поздравила школьников с Днем знаний в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила новую школу в Калининском районе Санкт-Петербурга и поздравила школьников с Днем знаний.

"Я хочу от всего сердца поздравить вас с праздником — Днем знаний, который стал хорошей, доброй всенародной традицией. Сегодня более 15 миллионов мальчишек и девчонок по всей стране сядут за школьные парты и, конечно же, самый волнительный день — у наших первоклашек. Вы сегодня такие красивые, нарядные и, конечно же, повзрослевшие. Сегодня вы делаете первый шаг в страну знаний, вас ждет много нового, много новых открытий", — сказала Матвиенко на школьной линейке, посвященной Дню знаний.

Она отметила, что в новой школе созданы самые современные условия для образования.

Матвиенко поблагодарила педагогический коллектив открывающейся новой школы. "Несмотря на то, что школа новая, уже подобран замечательный педагогический коллектив…, и я уверена, что учителя создадут атмосферу добра, заботы, внимания каждому из вас", — отметила спикер Совфеда.