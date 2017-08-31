Петербуржец попросил Генпрокуратуру разархивировать дело Колчака

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг – РИА Новости. Житель Петербурга Дмитрий Остряков направил в Генпрокуратуру РФ заявление с просьбой провести проверку решения ФСБ России не обнародовать копию определения об отказе в реабилитации адмирала Александра Колчака, сообщил РИА Новости адвокат, глава правозащитной группы "Команда 29", оказывающей поддержку петербуржцу, Иван Павлов.

"Соответствующее заявление было направлено в Генпрокуратуру", — сказал адвокат.

Ранее заявителю, который заинтересовался решением Забайкальского окружного военного суда в 1999 году, отказавшего в реабилитации Колчака, было отказано предоставить копию решения суда, которое хранится в Центральном архиве ФСБ.

По мнению автора заявления, ограничение доступа к материалам о нереабилитированных репрессированных противоречит госконцепции по увековечению памяти жертв политических репрессий.

В апреле Смольнинский районный суд Петербурга признал незаконным принятие решения городским правительством и советом по мемориальным доскам об установке памятной доски Александру Колчаку, поскольку оно было принято без учета сведений об учиненных им массовых репрессиях. Данное решение было вынесено 24 января.

Определением Военного суда Забайкальского военного округа от 26 января 1999 года Колчак признан не подлежащим реабилитации, а вынесенное Иркутским военно-революционным комитетом 6 февраля 1920 года постановление о его расстреле признано обоснованным. Военный суд пришел к выводу, что согласно имеющимся материалам, в 1918-1920 годах "по распоряжению и с ведома Колчака проводились военные действия против Советской России, массовые репрессии в отношении мирного населения, красноармейцев и сочувствующих им войск".

Мемориальную доску Колчаку установили в Петербурге по инициативе мемориально-просветительского и историко-культурного центра "Белое дело" в ноябре 2016 года. Через два дня вандалы закрасили доску черной краской. Доска представляет собой пластину высотой 1 метр и шириной 1,9 метра, она установлена на эркере дома 3 по улице Большая Зеленина. Надпись на доске гласит: "В этом доме с 1905 по 1912 год жил выдающийся русский офицер, ученый и исследователь Александр Васильевич Колчак".

Александр Васильевич Колчак (1874-1920) — русский военный и политический деятель, флотоводец, ученый-океанограф, полярный исследователь. Во время Гражданской войны был одним из лидеров Белого движения, занимал пост верховного главнокомандующего Русской армией, а также с ноября 1918 по апрель 1920 года временную должность "верховного правителя России". В ночь с 6 на 7 февраля 1920 года он был расстрелян по постановлению Иркутского военно-революционного комитета.