Число работающих пенсионеров в России снизилось на полмиллиона человек

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Число работающих пенсионеров в России сократилось на 500 тысяч человек по итогам первого полугодия 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пенсионного фонда России.

"На 1 июля 2016 года – 10 миллионов работающих пенсионеров, на 1 июля 2017 года – 9,5 миллиона работающих пенсионеров", — сообщили в ПФР.

По данным фонда, сегодня в России работают 22% пенсионеров. Больше всего доля трудоустроенных пенсионеров на 1 июля 2017 года зафиксирована в Чукотском автономном округе (44,6%), Магаданской области (42,6%), городе Байконуре (36,6%), Камчатском крае (35,8%), Якутии (34,1%), а также в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах (по 34%).

Меньше всего работающих пенсионеров оказалось в Северо-Кавказском федеральном округе. Там средний показатель трудоустройства пенсионеров на 1 июля 2017 года достиг 17,7%. Самый низкий показатель в Чечне — 12,8%. Также небольшая доля работающих пенсионеров в Ивановской области (18,7%), Тамбовской области (18,2%), Волгоградской области (18,4), Крыму (17,8%).