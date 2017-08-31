В Петербурге могут сократить около половину сотрудников генконсульства США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг — РИА Новости. Около половины сотрудников генконсульства США в Санкт-Петербурге, в том числе обслуживающий персонал, могут быть сокращены, сообщил РИА Новости сотрудник генконсульства.

"В генконсульстве начались сокращения. Одной из первых под сокращение попала пресс-атташе Вера Савко, служба по связям с общественностью в настоящий момент переезжает", — сказал собеседник агентства, не уточнив нового места работы пресс-службы.

"Всего планируется сократить около половины сотрудников генконсульства, в том числе обслуживающий персонал", — добавил он.

Телефон службы по связям с общественностью генконсульства в течение дня не отвечал.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

В свою очередь США с 23 августа приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.