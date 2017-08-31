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Общество

В дагестанский музей вернули украденную шашку за миллион евро

12:3531.08.2017
(обновлено: 12:49 31.08.2017)
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© Фото : Кубачинский комбинат художественных изделийСабля Надир-шаха из музея Кубачинского комбината художественных изделий. Архивное фотоСабля Надир-шаха из музея Кубачинского комбината художественных изделий. Архивное фото
© Фото : Кубачинский комбинат художественных изделий

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сотрудники МВД РФ задержали воров и вернули украденные из дагестанского музея экспонаты, в том числе уникальную шашку Надир-Шаха стоимостью более миллиона евро, сообщила РИА Новости в четверг официальный представитель министерства Ирина Волк.

Похищенные картины художника Исаака Левитана.
© МВД России
В музей Левитана вернули картины, похищенные в 2014 году
"Задержаны подозреваемые в хищении антикварных изделий из музея Кубачинского художественного комбината в Дагестане", — сказала Волк.

По ее словам, в этом июне злоумышленники забрались в музей и похитили более 100 антикварных изделий: вазы, ювелирные украшения (броши, подвески, ожерелья, кольца, серьги, браслеты), серебряную посуду, а также восемь шашек.

"Среди похищенного оказалась так называемая шашка Надир-Шаха. По оценкам специалистов, эта шашка представляет особую историческую и культурную ценность. Приблизительная ее стоимость может составлять более миллиона евро", — рассказала Волк.

В итоге, в августе в ходе полицейской операции в Чеховском районе Подмосковье при передаче шашки Надир-шаха были задержаны москвичка и житель Смоленской области. В тот же день полицейские поймали еще двоих людей в Смоленской области, у которых нашлись остальные экспонаты.

Отреставрированные сани супруги Павла I императрицы Марии Федоровны в государственном музее-заповеднике Царское Село
© Фото : ГМЗ "Царское Село"
В Царскосельский музей после реставрации вернулись сани супруги Павла I
"В ходе дальнейших мероприятий в Москве и Дмитровском районе Московской области задержаны двое подозреваемых в организации и исполнении данного преступления. Ими оказались житель Смоленской области и уроженец Северо-Кавказского региона", — сказала Волк.

Четверо фигурантов заключены под стражу, остальные помещены под домашний арест или отпущены под подписку о невыезде.

Операцию провели в сотрудничестве центральный аппарат МВД РФ, полицейские Смоленской области и Дагестана, а также коллеги из ФСБ при силовой поддержке Росгвардии.

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