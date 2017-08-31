В дагестанский музей вернули украденную шашку за миллион евро

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сотрудники МВД РФ задержали воров и вернули украденные из дагестанского музея экспонаты, в том числе уникальную шашку Надир-Шаха стоимостью более миллиона евро, сообщила РИА Новости в четверг официальный представитель министерства Ирина Волк.
По ее словам, в этом июне злоумышленники забрались в музей и похитили более 100 антикварных изделий: вазы, ювелирные украшения (броши, подвески, ожерелья, кольца, серьги, браслеты), серебряную посуду, а также восемь шашек.
"Среди похищенного оказалась так называемая шашка Надир-Шаха. По оценкам специалистов, эта шашка представляет особую историческую и культурную ценность. Приблизительная ее стоимость может составлять более миллиона евро", — рассказала Волк.
В итоге, в августе в ходе полицейской операции в Чеховском районе Подмосковье при передаче шашки Надир-шаха были задержаны москвичка и житель Смоленской области. В тот же день полицейские поймали еще двоих людей в Смоленской области, у которых нашлись остальные экспонаты.
Четверо фигурантов заключены под стражу, остальные помещены под домашний арест или отпущены под подписку о невыезде.
Операцию провели в сотрудничестве центральный аппарат МВД РФ, полицейские Смоленской области и Дагестана, а также коллеги из ФСБ при силовой поддержке Росгвардии.