Депутат ЛДПР объяснил идею переноса начала учебного года на месяц

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы Вадим Деньгин рассказал, с чем связана идея ЛДПР перенести начало учебного года на 1 октября.

Накануне в Госдуму был внесен законопроект, позволяющий органам местного самоуправления переносить дату начала занятий на месяц. С инициативой выступили депутаты от фракции ЛДПР Михаил Дегтярев, Борис Чернышов и Вадим Деньгин. По их мнению, из-за разнообразия национальных, социальных, климатических и других особенностей единая дата начала учебного года на всей территории России нецелесообразна.

"Мы предлагаем сместить учебный год и каникулы на месяц. То есть год может начинаться 1 октября, а каникулы с 1 июля", — рассказал "Парламентской газете".

Также, как считает депутат, следует увеличить каникулы между четвертями.

По его словам, в регионах уже давно просят о переносе начала учебного года. Однако, согласно законопроекту, власти смогут сами выбирать, когда заканчивать учиться: в мае или в июне.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила, в России в данный момент идет процесс создания единого образовательного пространства, и нелогично давать муниципалитетам право самим решать, когда начинать учебный год.

"Ну а если ребенок учился в одном субъекте и переехал в другой?", — отмечает сенатор. По ее словам, при переезде ребенок может попасть не в ту четверть.