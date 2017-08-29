СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Железнодорожная арка строящегося моста через Керченский пролив весом 6 тысяч тонн закреплена на фарватерных опорах на высоте 35 метров над уровнем воды, сообщил инфоцентр "Крымский мост".

Операция по установке железнодорожного арочного пролета моста через Керченский пролив началась утром в воскресенье, судоходное движение в проливе было приостановлено на 72 часа. Арочный пролет длиной 227 метров и высотой 45 метров был транспортирован с помощью плавопор к фарватерным опорам. Поздно вечером в понедельник начался подъем арки с помощью мощных домкратов, который успешно завершился утром во вторник.

​"Железнодорожная арка Крымского моста поднята на фарватерные опоры и надежно закреплена на проектной высоте 35 метров от воды. На конструкции уже работает система судовой и аэронавигационной сигнализации. Окончательный монтаж на фарватерных опорах займет еще три недели", — говорится в сообщении.

"Производство арки, ее сборка на стапелях в течение года, изготовление плавсистем, на которые она была погружена, закрепление арки на мощных фарватерных опорах: все вместе – это уникальная операция. Мы собрали лучших специалистов, которые смогли это сделать, и очень благодарны им за это", — приводит слова председателя Совета директоров ООО "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга инфоцентр.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Инфоцентр "Крымский мост" Строители подняли железнодорожную арку Крымского моста на фарватерные опоры

Плавучие опоры, с помощью которых отбуксировали арку, вернулись к керченскому берегу для проверки и переоборудования. После проведения необходимых процедур будет перевезена и смонтирована автодорожная арка весом в 5 тысяч тонн. В итоге над фарватером поднимутся два арочных пролета, под которыми беспрепятственно будут проходить суда, отметили в инфоцентре "Крымский мост".

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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