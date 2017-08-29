Федор Конюхов заявил, что разочарован в нынешней молодежи

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Известный российский путешественник Фёдор Конюхов признался, что разочарован из-за стремления молодёжи становиться бизнесменами, а не капитанами и лётчиками. Об этом он рассказал на встрече со стобалльниками ЕГЭ по географии.

Во вторник глава Рособрнадзора Сергей Кравцов и Конюхов встретились с выпускниками школ, набравшими 100 баллов на ЕГЭ по географии в 2017 году. Ранее в преддверии экзаменационной кампании в Год экологии Конюхов обращался ко всем выпускникам с пожеланиями успехов на государственной итоговой аттестации. Ребят, получивших наивысший результат по географии, путешественник обещал поощрить. В этом году 18 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по географии.

"Когда я встречаюсь с молодыми. Знаете, не обижайтесь. Я как-то разочарован, все только и говорят… кем хотите стать? Бизнесменом, банкиром, новым русским… Один мальчик говорит: хочу быть капитаном, моряком. Все начинают смеяться. А я думаю: что ж вы смеётесь? У него хотя бы мысль есть капитаном быть… Раньше хотели быть капитанами и лётчиками", — сказал Конюхов.

Путешественник поинтересовался у стобалльников, какие они избрали для себя профессии и где теперь учатся. Среди ребят оказались будущие географы, метеорологи, физики и картографы.

"Очень романтичные все профессии", — отметил Конюхов.