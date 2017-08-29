МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Состояние самой богатой женщины в РФ, жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной за год снизилось на 100 миллионов долларов и составило 1 миллиард долларов, сообщает журнал Forbes в своем рейтинге.

"Бессменным лидером рейтинга остается Елена Батурина, хотя ее состояние с прошлого года сократилось на 100 миллионов долларов — до 1 миллиарда долларов. При этом в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2017 года она занимает 90-ю строчку. Батурина в этом году также стала единственной россиянкой в списке богатейших женщин мира, расположившись на 1940-м месте", — говорится в сообщении.

Батурина развивает гостиничный бизнес в России, Австрии, Чехии и Ирландии. Также она инвестирует в недвижимость и альтернативную энергетику в Европе. В 2016 году Батурина купила за 10 миллионов долларов офисные здания в Нью-Йорке. Компания самой богатой женщины РФ тогда же приобрела участок на побережье Средиземного моря на Кипре и планирует построить элитный жилой комплекс в Лимасоле. Заявленный объем инвестиций составляет 40 миллионов долларов.

Вторую строчку занимает Елена Рыболовлева, которая впервые вошла в рейтинг Forbes Woman в 2016 году благодаря окончанию судебной тяжбы с бывшим мужем, миллиардером Дмитрием Рыболовлевым. Ее состояние составляет 600 миллионов долларов. На третьей позиции с капиталом также в 600 миллионов долларов находится председатель совета директоров группы S7 Наталия Филева.

На четвертом месте — член совета директоров "Прогресс Капитала" Ольга Белявцева с состоянием в 450 миллионов долларов. В октябре 2016 года стало известно, что она продала производство упаковочных материалов "Бипак" корпорации Mondi Group за 2,83 миллиарда рублей, отмечает журнал. Замыкает пятерку лидеров гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук с капиталом в 420 миллионов долларов.

Отмечается, что объем совокупного состояния участниц рейтинга составляет 7,3 миллиарда долларов, что на 25% выше прошлогоднего результата.