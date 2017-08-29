МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Состояние самой богатой женщины в РФ, жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной за год снизилось на 100 миллионов долларов и составило 1 миллиард долларов, сообщает журнал Forbes в своем рейтинге.
Батурина развивает гостиничный бизнес в России, Австрии, Чехии и Ирландии. Также она инвестирует в недвижимость и альтернативную энергетику в Европе. В 2016 году Батурина купила за 10 миллионов долларов офисные здания в Нью-Йорке. Компания самой богатой женщины РФ тогда же приобрела участок на побережье Средиземного моря на Кипре и планирует построить элитный жилой комплекс в Лимасоле. Заявленный объем инвестиций составляет 40 миллионов долларов.
Вторую строчку занимает Елена Рыболовлева, которая впервые вошла в рейтинг Forbes Woman в 2016 году благодаря окончанию судебной тяжбы с бывшим мужем, миллиардером Дмитрием Рыболовлевым. Ее состояние составляет 600 миллионов долларов. На третьей позиции с капиталом также в 600 миллионов долларов находится председатель совета директоров группы S7 Наталия Филева.
Отмечается, что объем совокупного состояния участниц рейтинга составляет 7,3 миллиарда долларов, что на 25% выше прошлогоднего результата.