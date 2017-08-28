Роспотребнадзор недоволен импортными продуктами для школьных столовых

ГОРКИ, 28 авг — РИА Новости. Импортные продукты, поступающие в школьные столовые, оказываются некачественными в два раза чаще, чем отечественные, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Который год подряд импортная продукция в два раза чаще дает нам неудовлетворительные показания, чем продукция отечественная. И поэтому закупки здесь, на мой взгляд, совершено объективно должны быть контролируемыми, и очень важно, чтобы это было проверяемое сырье и проверяемые продукты питания", — заявила Попова на совещании о готовности школ к учебном угоду.

Попова предостерегла, что в связи с увеличением количества школьников в текущем году, школьные столовые работают с перегрузкой – и повышается риск кишечных и вирусных заболеваний.

Глава Роспотребнадзора призвала губернаторов контролировать ситуацию с детским питанием.