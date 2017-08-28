Forbes составил рейтинг самых богатых жен российских чиновников и депутатов

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Forbes Woman составил рейтинг самых состоятельных жен чиновников и депутатов, первое место в списке заняла супруга президента республики Татарстан Рустама Минниханова.

Так, в 2016 году Гульсина Минниханова заработала 2,35 миллиарда рублей. Женщина является совладельцем компании "Лучано", деятельность которой связана с отельным бизнесом, спа- и фитнес-услугами. При этом сам президент Татарстана задекларировал 7,5 миллиона рублей.

Второе место рейтинга заняла Раиса Бредний — жена депутата Улан-Удэнского горсовета Вадима Бреднего. Управляющий директор компании "Титан" заработала за год 1,92 миллиарда рублей.

Тройку лидеров замкнула супруга губернатора Брянской области Александра Богомаза Ольга. В 2016 году она, будучи совладелицей фермерского хозяйства "Богомаз", задекларировала 864 миллиона рублей.

Четвертое и пятое место рейтинга заняли супруга гендиректора "Ростеха" Екатерина Игнатова (848,5 миллиона рублей) и жена депутата Госдумы Александра Николаева Елена Некрасова (646 миллионов рублей).