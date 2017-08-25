В Кремле поселился отпугивающий вредителей филин

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Орнитологическая служба Московского Кремля приобрела филина, который будет бороться с вредителями на его территории, рассказал в интервью РИА Новости комендант Кремля генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников.
Хлебникова отметил, что орнитологическая служба в Кремле существует с 1970-х годов. "Стоит отметить, что еще в древности при княжеском дворе существовала практика соколиной охоты. И сегодня использование птиц в борьбе с воронами — это дань тем традициям, которые возникли еще во времена древнерусского государства", — добавил собеседник агентства.