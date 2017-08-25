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Интервью

Сергей Хлебников: стены и башни Московского Кремля отреставрируют к 2020 г

14:0025.08.2017
(обновлено: 14:10 25.08.2017)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкКомендант Московского Кремля Сергей ХлебниковКомендант Московского Кремля Сергей Хлебников
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Десятый юбилейный фестиваль военных оркестров "Спасская башня", который традиционно пройдет на территории Московского Кремля, стартует 26 августа. В нем примут участие военные оркестры из 12 стран, а также именитые российские музыкальные коллективы, в том числе Президентский оркестр, Центральный военный оркестр министерства обороны, Военный образцовый оркестр Почетного караула. Кроме того, в ходе шоу запланированы масштабная конная и пиротехнические программы.

В преддверии этого праздника член оргкомитета "Спасской Башни", комендант Московского Кремля Сергей Хлебников побеседовал с корреспондентом РИА Новости Иваном Сураевым и рассказал об особенностях юбилейного фестиваля, планах по реставрации главной достопримечательности России и кремлевской орнитологической службы, орлы и ястребы которой охраняют его от вредителей.

—  Сергей Дмитриевич, где в этом году пройдет традиционное шествие фестиваля: на Поклонной горе или на Тверской? Будут ли в связи с этим перекрыты какие-либо улицы Москвы?

Фестиваль Спасская башня. 2016 год
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
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— Действительно, мы рассматривали несколько вариантов проведения этого яркого, зрелищного шествия. Мы сразу отказались от идеи провести шествие на ВДНХ, как в прошлом году, в связи с большим количеством ремонтных работ, которые проходят на этой территории. Вариант с Тверской тоже показался нам неудачным, там ведется подготовка к празднованию юбилея Москвы и подобное мероприятие весьма негативно сказалось бы на автомобильном движении в центре города.

В итоге мы остановились на Поклонной горе. Именно там 27 августа пройдет шествие музыкальных коллективов и других участников фестиваля. Это зрелище будет доступно для всех москвичей и гостей столицы на следующий день после открытия фестиваля. Парадом пройдут все участвующие в "Спасской Башне" коллективы. Особо отмечаю, что это не повлечет за собой перекрытия каких-либо улиц в городе.

— Сколько зрителей, москвичей, гостей столицы и иностранных туристов, вы ожидаете в этом году на "Спасской башне"?

П/к о проведении X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня.
© РИА Новости
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— Мы надеемся, что все билеты на фестиваль будут реализованы. А это 7500 зрителей ежедневно и, соответственно, 75000 гостей за все дни проведения фестиваля. Надо иметь в виду, что речь идет только о вечернем представлении на Красной площади. Будут еще и дневные выступления коллективов, на которые билет покупать не нужно. Очень интересная программа будет и на детской площадке, и в конном манеже. Там тоже смонтированы трибуны для зрителей, но люди приходят туда не по билетам. Так что точного числа зрителей никто назвать не может, но это еще десятки, десятки тысяч человек, которые могут приобщиться к музыкальному празднику.

—  Все ли заявки потенциальных стран-участников, которые пришли в оргкомитет, были удовлетворены российской стороной?

Французская певица Мирей Матье. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мирей Матье: очень приятно, что меня считают талисманом "Спасской башни"

— На фестивале выступят музыкальные коллективы из Австрии, Армении, Белоруссии, Египта, Индии, Италия, Казахстана, Китая, Турции, Узбекистана, Швейцарии, Кельтский оркестр волынок и барабанов из Евросоюза, международные группы команд исполнителей шотландских танцев. И, конечно, коллективы из России, в том числе Президентский оркестр, Центральный военный оркестр министерства обороны, Военный образцовый оркестр Почетного караула и ряд других прославленных российских музыкальных коллективов. Традиционным будет и выступление суворовцев. При этом многолетняя практика показала, что оптимальная продолжительность вечернего выступления не должна превышать двух с половиной часов. Именно поэтому в какой-то момент оргкомитет остановил рассмотрение заявок, и целый ряд замечательных музыкальных коллективов из Алжира, Кении, Панамы, Судана, Филиппин, ЮАР и ряда других стран в программу фестиваля не попали. Но мы договорились с ними, что рассмотрим их участие в мероприятиях будущего года.

© Фото : Дирекция фестиваля Спасская башняВоенный оркестр Египта
© Фото : Дирекция фестиваля Спасская башня
Военный оркестр Египта

— Будут ли какие-либо зарубежные страны транслировать "Спасскую башню-2017", не могли бы вы их назвать?

Фестиваль Спасская башня. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Телеканал ТВЦ покажет фильм об истории фестиваля "Спасская башня"

— Насколько я знаю, телеканал ТВЦ будет раздавать сигнал на все телекомпании, у них довольно широкая вещательная сеть, охватывающая все страны СНГ. Помимо этого, есть запросы на вещание и от ваших коллег из МИА "Россия сегодня", от RT. Казахские коллеги планируют показывать фестиваль на "1 канал Евразия". Одновременно подготовлен фильм о фестивале "Спасская башня" телеканалом ТВЦ. Надеюсь, что он будет успешным.

— Какие работы по реставрации-поддержанию исторического облика Кремля были сделаны в 2017 году? Существует ли генеральный план по ремонту и развитию туристической инфраструктуры главной достопримечательности страны и если да, то что он предусматривает?

— Он, конечно, есть. Речь может вестись о ближайших двух-трех годах. За этот период мы сможем закончить реставрацию всех башен и стен Кремля, приводятся в порядок водостоки, гидроизоляция, реставрируется облицовка стен, найдены некоторые оригинальные инженерные решения, связанные с сохранением облика Кремля.

Отдельные реставрационные работы будут проведены по сохранению трех уникальных рельефных белокаменных гербов, находящихся на внешних углах Боровицкой башни. Один из них — самый древний из известных гербов Московского государства эпохи великого князя Ивана III, который был установлен при строительстве башни в 1490 году.

Также, как вы знаете, идет создание подземного музея, и это тоже вопрос не одного года. В настоящее время между Спасской башней и Соборной площадью проводятся археологические исследования, а часть древних подземелий доступна взорам посетителей через специальные стеклянные окна, расположенные на Ивановской площади.

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВид на Спасскую башню Московского Кремля
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Вид на Спасскую башню Московского Кремля

— Почему для борьбы с вороньем в Московском Кремле была создана именно соколиная служба, а не использованы какие-либо специальные технические средства?

Центральный военный оркестр Министерства обороны на фестивале Спасская башня
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
Организаторы "Спасской башни" – о новинках и традициях фестиваля

— Шумовые комплексы и другие технические средства, отпугивающие ворон, у нас есть, и они периодически используются, но более эффективным, как показывает практика, является применение естественных противников ворон, таких как соколы и ястребы. Орнитологическая служба в Кремле существует с 70-х годов прошлого века. Стоит отметить, что еще в древности при княжеском дворе существовала практика соколиной охоты. И сегодня использование птиц в борьбе с воронами это дань тем традициям, которые возникли еще во времена древнерусского государства.

Впрочем, это отдельный разговор. Сейчас же могу сказать, что в Кремле живут и работают не только соколы, службу там несут еще ястребы, а недавно в штате кремлевской орнитологической службы появился филин.

МИА "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня 2017"

 

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