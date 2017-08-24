В СФ не поддержали идею о переносе школьных линеек из-за Курбан-байрама

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. В Совете Федерации не поддерживают идею переноса школьных линеек, открывающих учебный год, с 1 на 4 сентября в связи с празднованием одного из главных мусульманских праздников – Курбан-байрама.

В четверг глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов пояснил, что решение начать учебный год с 4 сентября было принято "в Москве… и в разных других городах России" из-за того, что "большое количество верующих будет приходить в культовые объекты". По словам Крганова, этот вопрос обсуждался и в Петербурге.

"В школах могут быть попечительские советы, и если они примут соответствующее решение – о переносе даты школьной линейки, дата может быть изменена", — сказал РИА Новости в четверг член комитета Совфеда по образованию, науке и культуре Олег Казаковцев.

Вместе с тем, он отметил, что это "не есть хорошо".

"Есть традиции, и их не следует нарушать. У нас светское государство", — отметил сенатор.

Ранее в мэрии Уфы сообщили, что "прислушаются к большинству горожан", которые выразили желание отправить детей в школы с 4 сентября, поскольку празднование мусульманского праздника Курбан-байрам в этом году приходится на День знаний. Праздник Курбан-байрам, который в 2017 году выпадает на 1 сентября, является в Башкирии официальным нерабочим днем.

Курбан-Байрам или Ид-аль-Адха является самым главным мусульманским праздником. Согласно Корану, Всевышний ниспослал испытание пророку Ибрагиму (Аврааму), повелев ему принести в жертву своего сына Исмаила. Когда пророк, проявляя покорность Аллаху, хотел исполнить приказ, Всевышний заменил Исмаила на жертвенное животное. В память об этом событии мусульмане в день Курбан-байрама совершают жертвоприношения. Его смысл заключается в следовании примеру пророка, проявившего высочайшую степень любви и покорности богу.