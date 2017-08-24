В СФ не поддержали идею о переносе школьных линеек из-за Курбан-байрама

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. В Совете Федерации не поддерживают идею переноса школьных линеек, открывающих учебный год, с 1 на 4 сентября в связи с празднованием одного из главных мусульманских праздников – Курбан-байрама.
В четверг глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов пояснил, что решение начать учебный год с 4 сентября было принято "в Москве… и в разных других городах России" из-за того, что "большое количество верующих будет приходить в культовые объекты". По словам Крганова, этот вопрос обсуждался и в Петербурге.
"В школах могут быть попечительские советы, и если они примут соответствующее решение – о переносе даты школьной линейки, дата может быть изменена", — сказал РИА Новости в четверг член комитета Совфеда по образованию, науке и культуре Олег Казаковцев.
Вместе с тем, он отметил, что это "не есть хорошо".
"Есть традиции, и их не следует нарушать. У нас светское государство", — отметил сенатор.
Ранее в мэрии Уфы сообщили, что "прислушаются к большинству горожан", которые выразили желание отправить детей в школы с 4 сентября, поскольку празднование мусульманского праздника Курбан-байрам в этом году приходится на День знаний. Праздник Курбан-байрам, который в 2017 году выпадает на 1 сентября, является в Башкирии официальным нерабочим днем.
Курбан-Байрам или Ид-аль-Адха является самым главным мусульманским праздником. Согласно Корану, Всевышний ниспослал испытание пророку Ибрагиму (Аврааму), повелев ему принести в жертву своего сына Исмаила. Когда пророк, проявляя покорность Аллаху, хотел исполнить приказ, Всевышний заменил Исмаила на жертвенное животное. В память об этом событии мусульмане в день Курбан-байрама совершают жертвоприношения. Его смысл заключается в следовании примеру пророка, проявившего высочайшую степень любви и покорности богу.
Возле Московской Соборной мечети в связи с празднованием было ограничено движение на прилегающих улицах. Помимо сотрудников полиции в районе торжеств находились волонтеры Совета муфтиев России, владеющие иностранными языками, которые при необходимости помогали верующим сориентироваться и отвечали на возникающие вопросы.
Соборная мечеть, которая после реконструкции способна вместить около 10 тысяч молящихся, по традиции стала главным центром торжеств в столице: в понедельник утром там собрались тысячи мусульман. К ним обратился с проповедью председатель Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин, после чего был совершен праздничный намаз.
Во всех мечетях Крыма прошли праздничные коллективные молитвы по случаю Курбан-байрама, в которых приняли участие тысячи верующих.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам в Московской Соборной мечети.
В день праздника жертвоприношения Курбан-байрам у мечети имени Имама Исмаила Аль-Бухари в Верхней Пышме.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам в центральной мечети имени Ахмата Кадырова в Грозном.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам в Московской Соборной мечети.
Сразу по завершении праздничной молитвы наступает время для совершения жертвоприношения. Согласно мусульманским представлениям, принесенные в жертву для Аллаха и ради заботы о бедных животные будут в судный день помогать людям переправляться через адскую бездну в рай по тонкому мосту — Сирату.
Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле Московской Соборной мечети.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам в центральной мечети имени Ахмата Кадырова в Грозном.
Глава Совета муфтиев Равиль Гайнутдин призвал верующих "щедро и бескорыстно отдавать все свои силы на доброе и общественно полезное". "Чтобы стать ближе к Господу, людская жертва не требуется. Не требуется и разрушение городов и сел, Аллаху ненавистно и убийство безвинных людей, стариков, женщин и детей. Аллах запретил и самоубийства, взрывать себя и других — это тягчайший грех пред Аллахом! Тягчайший грех пред ним и сеяние "фитны" — смуты, вводить в заблуждение молодые души", — сказал Гайнутдин.
Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле Соборной мечети Читы.
В день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле мечети Кул-Шариф в Казани.
Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам возле Московской Соборной мечети.