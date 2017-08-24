В московских школах опровергли перенос 1 сентября из-за Курбан-байрама

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. В школах Мещанского района Москвы опровергают информацию о переносе праздничной линейки 1 сентября из-за мусульманского праздника Курбан-байрам, об этом РИА Новости сообщили в учебных заведениях столичного района.
Ранее в Facebook несколько жителей Москвы написали, что из-за празднования Курбан-байрама
будет перенесена торжественная линейка ко Дню знаний – с 1 на 4 сентября. По их словам, это коснется школ Мещанского района столицы. В четверг глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов пояснил, что решение начать учебный год с 4 сентября было принято "в Москве… и в разных других городах России" из-за того, что "большое количество верующих будет приходить в культовые объекты". По словам Крганова, этот вопрос обсуждался и в Петербурге.
"Конечно, первого (сентября), об этом даже говорить нечего", — ответили РИА Новости на вопрос, какого числа состоится торжественная линейка в школе №2054.
Кроме того, в столичной школе №2107 также сообщили, что линейка в День знаний состоится, а на сайте школы №1297 уже размещено объявление о том, что мероприятие состоится 1 сентября в 8.30 утра.
В Мещанском районе находится Московская соборная мечеть.
Ранее в мэрии Уфы сообщили, что "прислушаются к большинству горожан", которые выразили желание отправить детей в школы с 4 сентября, поскольку празднование мусульманского праздника Курбан-байрам в этом году приходится на День знаний. Праздник Курбан-байрам, который в 2017 году выпадает на 1 сентября, является в Башкирии официальным нерабочим днем.
Курбан-байрам или Ид-аль-Адха является одним из двух главных праздников в исламе. Он отмечается через 70 дней после Ураза-байрама.
Возле Московской Соборной мечети в связи с празднованием было ограничено движение на прилегающих улицах. Помимо сотрудников полиции в районе торжеств находились волонтеры Совета муфтиев России, владеющие иностранными языками, которые при необходимости помогали верующим сориентироваться и отвечали на возникающие вопросы.
Соборная мечеть, которая после реконструкции способна вместить около 10 тысяч молящихся, по традиции стала главным центром торжеств в столице: в понедельник утром там собрались тысячи мусульман. К ним обратился с проповедью председатель Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин, после чего был совершен праздничный намаз.
Во всех мечетях Крыма прошли праздничные коллективные молитвы по случаю Курбан-байрама, в которых приняли участие тысячи верующих.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам в Московской Соборной мечети.
В день праздника жертвоприношения Курбан-байрам у мечети имени Имама Исмаила Аль-Бухари в Верхней Пышме.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам в центральной мечети имени Ахмата Кадырова в Грозном.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам в Московской Соборной мечети.
Сразу по завершении праздничной молитвы наступает время для совершения жертвоприношения. Согласно мусульманским представлениям, принесенные в жертву для Аллаха и ради заботы о бедных животные будут в судный день помогать людям переправляться через адскую бездну в рай по тонкому мосту — Сирату.
Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле Московской Соборной мечети.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам в центральной мечети имени Ахмата Кадырова в Грозном.
Глава Совета муфтиев Равиль Гайнутдин призвал верующих "щедро и бескорыстно отдавать все свои силы на доброе и общественно полезное". "Чтобы стать ближе к Господу, людская жертва не требуется. Не требуется и разрушение городов и сел, Аллаху ненавистно и убийство безвинных людей, стариков, женщин и детей. Аллах запретил и самоубийства, взрывать себя и других — это тягчайший грех пред Аллахом! Тягчайший грех пред ним и сеяние "фитны" — смуты, вводить в заблуждение молодые души", — сказал Гайнутдин.
Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле Соборной мечети Читы.
В день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле мечети Кул-Шариф в Казани.
Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам возле Московской Соборной мечети.