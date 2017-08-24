В московских школах опровергли перенос 1 сентября из-за Курбан-байрама

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. В школах Мещанского района Москвы опровергают информацию о переносе праздничной линейки 1 сентября из-за мусульманского праздника Курбан-байрам, об этом РИА Новости сообщили в учебных заведениях столичного района.

Ранее в Facebook несколько жителей Москвы написали, что из-за празднования Курбан-байрама будет перенесена торжественная линейка ко Дню знаний – с 1 на 4 сентября. По их словам, это коснется школ Мещанского района столицы. В четверг глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов пояснил, что решение начать учебный год с 4 сентября было принято "в Москве… и в разных других городах России" из-за того, что "большое количество верующих будет приходить в культовые объекты". По словам Крганова, этот вопрос обсуждался и в Петербурге.

"Конечно, первого (сентября), об этом даже говорить нечего", — ответили РИА Новости на вопрос, какого числа состоится торжественная линейка в школе №2054.

Кроме того, в столичной школе №2107 также сообщили, что линейка в День знаний состоится, а на сайте школы №1297 уже размещено объявление о том, что мероприятие состоится 1 сентября в 8.30 утра.

В Мещанском районе находится Московская соборная мечеть.

Ранее в мэрии Уфы сообщили, что "прислушаются к большинству горожан", которые выразили желание отправить детей в школы с 4 сентября, поскольку празднование мусульманского праздника Курбан-байрам в этом году приходится на День знаний. Праздник Курбан-байрам, который в 2017 году выпадает на 1 сентября, является в Башкирии официальным нерабочим днем.

Курбан-байрам или Ид-аль-Адха является одним из двух главных праздников в исламе. Он отмечается через 70 дней после Ураза-байрама.