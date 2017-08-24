В нескольких московских школах перенесли 1 сентября из-за Курбан-Байрама‍

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Линейки по случаю Дня знаний в ряде школ Москвы и регионов перенесли в связи с тем, что 1 сентября мусульмане отмечают Курбан-Байрам, сообщил глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.

"В связи с тем что большое количество верующих будет приходить в культовые объекты, то не только в Москве, но и в разных других городах России было принято решение о том, что можно было бы, с учетом выходных, начать первый день учебного года с понедельника", — сказал Крганов.

По его словам, этот вопрос обсуждался в Москве, Санкт-Петербурге и ряде регионов. Некоторые школы приняли решение начать учебный год с 4 сентября.

"Если бы на 1 сентября попадались мероприятия на другие темы, то, я думаю, также бы верующим пошли навстречу, и было бы понимание. Ситуация в том, что мы религиозные праздники никак изменить не можем. Ведь с этим связаны основы, принципы религии и их поменять нельзя. Это не гражданские, это религиозные мероприятия", — объяснил муфтий.

Курбан-Байрам — один из двух главных праздников в исламе, праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после Ураза-байрама.