Кубань планирует запустить проекты для привлечения интуристов в регион

КРАСНОДАР, 24 авг — РИА Новости. Ежегодно курорты Краснодарского края посещают около 900 тысяч иностранных туристов, в регионе планируется запустить несколько проектов для привлечения еще большего количества иностранцев, рассказал в интервью РИА Новости министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

"По всем последним рейтингам национальных агентств, Краснодарский край остается лидером по числу иностранных туристов, посетивших курорты России. Ежегодно в среднем отдыхать на Кубани предпочитают около 900 тысяч иностранных туристов", — сказал Константиниди. По его словам, популярен у зарубежных гостей не только Сочи, но и курорты Анапа и Геленджик.

Как отметил министр, для привлечения иностранных туристов на курорты края власти региона планируют запустить сразу несколько проектов.

Так, например, руководство региона ведет переговоры с представителями продюсерских компаний по поводу съемок в крае ряда художественных фильмов зарубежными кинокомпаниями. "В частности, продюсеры из Китая рассматривают возможность организации съемок фильма на горнолыжных курортах Кубани, который будет транслироваться в США, Великобритании и, непосредственно, в Поднебесной. Главное здесь — сценарий и цена вопроса", — пояснил собеседник агентства. Он уточнил, что планируется провести съемки без использования бюджетных средств, с привлечением инвесторов.

Кроме того, Кубань принимает участие в проекте Ростуризма по созданию "Гастрономической карты России". "Она призвана познакомить потребителей в России и за рубежом с уникальными продуктами питания, которые производятся на нашей территории, интересными блюдами и традициями региональной кухни, а также местами, где все это можно попробовать", — отметил руководитель ведомства.

Министр добавил, что власти региона также регулярно рассказывают о курортном потенциале края на встречах с иностранными делегациями на территории Кубани в рамках международных выставок.

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