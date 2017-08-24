Турпоток по итогам текущего года на курорты Кубани может достигнуть 16 миллионов, что на 200 тысяч отдыхающих больше, чем в прошлом году; вместе с тем, власти региона намерены работать не над увеличением количества туристов, а над длительностью пребывания гостей. Об итогах летнего сезона-2017, о курортном сборе и мерах по привлечению иностранных туристов на курорты края в интервью РИА Новости рассказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.
— Каковы предварительные итоги летнего курортного сезона-2017? Сказались ли на турпотоке природные катаклизмы в виде холодной температуры в начале лета и затяжных дождей, а затем чрезмерной жары?
— Действительно в мае-июне ощущался некоторый спад туристического потока из-за холодной и дождливой погоды. Да и в июле температура воды не превышала 15-17 градусов тепла. Но в это время мы уже отметили увеличение турпотока на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. К середине августа Азово-Черноморское побережье региона посетили около 10 миллионов туристов — примерно на уровне прошлого года. Только летом курорты Кубани приняли 6,3 миллиона человек, что на 100 тысяч больше, чем в такой же период прошлого года.
По-прежнему наибольшей популярностью у гостей и жителей края пользуется побережье Сочи, Анапы и Геленджика. Хотя на 4% увеличился турпоток и в Туапсинском районе. Курорты этого муниципального образования с начала года уже приняли более 580 тысяч отдыхающих. Также на 3% увеличился турпоток в Апшеронском районе.
— В чем причины возросшего спроса на курорты Кубани?
— Меняется структура турпотока, набирают популярность атвокемпинги и самостоятельное размещение в палатках. В этом году в крае открыто более 90 кемпингов, которые заполнены на 85%.
Значительное число туристов в этом году принял и Горячий Ключ. Почти на 40% увеличился турпоток на старейший курорт края. Город уже посетили свыше 100 тысяч туристов. Здесь свою роль сыграли, как открытие нескольких баз отдыха — "Фэмэли Фишинг", "Кура-Цеце" и других, так и организация отдыха по программе "Тур выходного дня", что позволило привлечь туристов из ближайших крупных городов края.
С начала сентября мы ожидаем увеличение туристического потока за счет развития делового и событийного направления. В этот период пройдут эстрадный музыкальный фестиваль с конкурсом молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи, открытый фестиваль кино "Киношок" в Анапе, Международный фестиваль позитивного творчества "Восхождение" в Геленджике и другие мероприятия различного уровня.
Кроме того, по поручению главы края Вениамина Ивановича Кондратьева, краевое министерство курортов совместно с министерством здравоохранения региона в сентябре проведут работу по методическому обеспечению врачей в поликлиниках каталогами о санаторно-курортном комплексе края. Медицинские специалисты смогут рекомендовать пациентам программы оздоровления, разработанные здравницами края. А это более 500 лечебных и оздоровительных программ по самым разным направлениям: опорно-двигательного аппарата, гинекологии, сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения и других. Мы рассчитываем, что эта мера будет способствовать увеличению турпотока в межсезонье.
— Каковы прогнозы по количеству туристов на конец текущего года? Планирует ли регион побить рекорд прошлого года?
— В прошлом году курорты Краснодарского края посетили порядка 15,8 миллионов туристов, в том числе из-за рубежа. В нынешнем — мы планируем, что Кубань примет не менее 16 миллионов отдыхающих. Вполне вероятно и перераспределение спроса на более экономичные виды отдыха, что связано с некоторым сокращением реальных доходов населения страны и вновь открывшейся для российских туристов возможности отправиться на побережье Турецкой Республики.
Руководителем региона Вениамином Ивановичем Кондратьевым определен стратегический приоритет — работать не столько на рост турпотока, сколько на увеличение длительности пребывания туриста, что позволит развивать и смежные с курортами отрасли — транспорт, потребительскую сферу, сельское хозяйство и другие. Понятно, что основные потребители смежных услуг — гости из других регионов, ближнего и дальнего зарубежья. Поэтому уже сегодня важно снижать стоимость перевозок туристов на курорты края.
Для обеспечения доступного авиасообщения министерство курортов края ведет работу во взаимодействии с компаний "Базел Аэро", которая уже подтвердила готовность снизить расценки на обслуживание рейсов в аэропортах. На последней встрече с авиаперевозчиками мы озвучили это предложение. Важно также движение навстречу со стороны авиаперевозчиков.
К тому же недавно вице-премьер Виталий Леонтьевич Мутко поручил ряду федеральных ведомств к 10 октября этого года представить правительству России предложения по субсидированию групповых авиаперевозок, входящих в состав турпакетов на внутренних направлениях.
— Каковы данные по количеству иностранных туристов, посещающих курорты нашего региона? Что предпринимают власти для привлечения иностранцев на наше побережье?
— По всем последним рейтингам национальных агентств, Краснодарский край остается лидером по числу иностранных туристов, посетивших курорты России. Ежегодно в среднем отдыхать на Кубани предпочитают около 900 тысяч иностранных туристов. Причем популярен у зарубежных гостей не только Сочи. Они — частные гости курортов Анапы и Геленджика.
Что касается мер по привлечению иностранных туристов на курорты края, то мы планируем запустить сразу несколько проектов.
На этой неделе проводим гастрономический информационный тур с командой проекта. За его время участники экспедиции "Гастрономическая карта России" посетят производства пищевой промышленности Усть-Лабинского и Кореновского районов, семейную винодельню "Шато Пино" и Центр винного туризма "Абрау-Дюрсо" в Новороссийске, частные винодельни, принимающие туристов в Анапе. Побывают на производстве винодельни "Кубань-Вино" и ферме "Коза хутор" Темрюкского района, краевом фестивале традиционной кухни народов Кубани "За общим столом" в этнографическом комплексе "Атамань". Собственно, на фестивале 25 августа и стартует проект "Гастрономическая карта Краснодарского края".
Во-вторых, ведем переговоры с представителями продюсерских компаний по поводу съемок в крае ряда художественных фильмов зарубежными кинокомпаниями. В частности, продюсеры из Китая рассматривают возможность организации съемок фильма на горнолыжных курортах Кубани, который будет транслироваться в США, Великобритании и, непосредственно, в Поднебесной. Главное здесь — сценарий и цена вопроса. Планируем провести съемки без использования бюджетных средств, с привлечением инвесторов.
Ну и, наконец, традиционно рассказываем о курортном потенциале края на встречах с иностранными делегациями на территории региона, в рамках международных выставок. К примеру, министерство курортов региона принимает активное участие в выставках "Анапа — самое яркое солнце России-2016", московской "Интурмаркет (ITM)", фестивале туризма и отдыха "Мир без границ" Ростова-на-Дону.
— Каковы результаты работы по классификации отелей на кубанском побережье? Какие еще меры планируется предпринять для повышения уровня качества отдыха на курортах Краснодарского края?
— Что касается первого вопроса, то обязательную классификацию уже прошли 98% средств размещения региона. По этому показателю Краснодарский край — безусловный лидер в стране. На сегодняшний день классификация завершена в 20 муниципальных образованиях региона. Высокий процент проклассифицированных средств размещения отмечен в Анапе, Геленджике, Сочи, Новороссийске, Краснодаре и Туапсинском районе.
В этом году на территории края работают более 5,5 тысяч коллективных средств размещения, а это свыше 400 тысяч койко-мест. До конца года планируется открыть еще несколько пансионатов, гостиниц и других средств размещения. Сегодня средняя заполняемость средств размещения составила более 90%. При этом санатории и пансионаты с лечением заполнены на 97%, а в бальнеолечебницах вообще нет свободных мест.
По поводу второго вопроса напомню, что в соответствии с поручением губернатора края Вениамина Ивановича Кондратьева, мы разработали рекомендации по предоставлению услуг по системе "все включено" и "ультра все включено", так сказать, — стандарты для услуг высшего качества. До этого нигде в мире не было подобных критериев. У каждой гостиницы они свои. А это, порой, противоречит запросам туристов, привыкших к сервису высокого качества на заграничных курортах.
Да и сами отельеры Кубани многократно обращались в министерство курортов края с просьбой стандартизировать такого плана услуги. Теперь руководитель любого предприятия санаторно-курортного комплекса региона может взять за основу разработанный и готовый для внедрения образец. Отныне и отдыхающие в курсе, на что рассчитывать, заселяясь в гостиницу, пансионат или отель, который работает по системам "все включено" или "ультра все включено".
Добавлю, что сегодня на Кубани такие системы применяют 30 средств размещения, расположенные в Анапе, Геленджике, Сочи и Туапсинском районе. Методические рекомендации по внедрению услуг высшего качества уже направлены в федеральный Роспотребнадзор, Ростуризм и Правительства РФ для применения этой практики в других регионах страны.
В этом году мы начали реализацию еще одной инициативы главы края, которая позволит существенно повысить качество отдыха на пляжах в ближайшие два года — организация бесплатного Wi-Fi на всех морских пляжах региона, а это около 500 территорий. Буквально в начале августа этого года министерство курортов региона подписало соглашение с компанией "СвязьРесурс-Кубань" о реализации этого проекта. Соглашение реализуется без привлечения бюджетных средств.
— Ранее власти Краснодарского края отмечали, что спрос отдыхающих на курорты Краснодарского края в три раза превышает предложение. Как планирует руководство региона решать проблему переполненности пляжных территорий?
— Уже не в три раза. В пик сезона переуплотнение пляжных территорий достигает 4-5 раз. Накануне летнего сезона этого года мы значительно увеличили пляж курорта Мысхако. Общая площадь территории составляет почти 12 тысяч кв.м, а площадь зоны отдыха — около 5 тысяч квадратных метров. Теперь единовременно пляж может принять около 950 отдыхающих.
Также провели мероприятия по организации пляжных территорий на косе Долгой Ейского района. В настоящее время заключено 11 договоров с бизнесом, что позволило благоустроить по единым стандартам береговую полосу и увеличить площадь территории более чем на 320 тысяч кв.м. На косе Долгой отныне единовременно могут с комфортом отдохнуть свыше 6 тысяч туристов.
Для комплексного решения вопроса увеличения пляжной территории на морском побережье края планируем расширить и благоустроить береговую линию с помощью инвесторов и бюджетов разного уровня.
Также министерством курортов Кубани ведется работа по включению еще 32 пляжей общей протяженностью более 24 км в разрабатываемую новую Федеральную программу по развитию внутреннего и въездного туризма. Реализация программы начинается с 2019 года. По завершению строительства, площадь пляжной территории Краснодарского края будет увеличена почти на 400 тысяч квадратных метров. Это позволит дополнительно и единовременно принять свыше 138 тысяч туристов.
— Депутат Госдумы Затулин выступил с предложением снизить предельную ставку курортного сбора до 50 рублей. Поддерживают ли краевые власти такое решение? Почему? Как в целом будет работать схема по курортному сбору с отдыхающих? Когда регион намерен определиться со ставками курортного сбора? Предусмотрены ли льготные категории, освобожденные от сбора? Кто именно? Кто попадает под действие курортного сбора? Куда пойдут деньги от данных поступлений?
— Федеральный закон принят. Эксперимент по введению курортного сбора стартует с 2018 года и продлится до 2022-го. Закон устанавливает размер сбора в первый год эксперимента — не более 50 рублей с человека и норму, что в последующее годы территория сама определит его размер в зависимости от итогов 2018 года.
Поэтому в первый год эксперимента гости региона будут платить не более 50 рублей в день. При этом туристы будут освобождены от оплаты курортного сбора в первый день заезда. А также будет действовать запрет на повторное взимание сбора за один и тот же период проживания на курортах края.
Что касается льгот, то федеральным законом определены 19 категорий граждан, которые освобождаются от уплаты сбора. Среди них — собственники жилья, распложенного на территории региона, студенты и специалисты, проходящие обучение в крае, люди, работающие на Кубани по трудовым контрактам, инвалиды, ветераны и сопровождающие их лица, дети до 18 лет и другие. Для подтверждения льготы туристу необходимо предъявить при заселении в гостиницу, санаторий или другое средство размещения оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего это право. Но федеральный закон разрешает регионам устанавливать и свои льготные категории, расширить этот список.
Руководителем края Вениамином Ивановичем Кондратьевым и председателем регионального парламента Владимиром Андреевичем Бекетовым принято решение включить в "льготный" перечень всех жителей Кубани.
По поводу распределения финансовых средств, которые поступят от курортного сбора — они будут направлены в Фонд развития курортной инфраструктуры. После — распределены в муниципальные и краевой бюджеты. Деньги пойдут на модернизацию санаторно-курортного комплекса региона, который с развитием внутреннего туризма, как вы знаете, испытывает существенную нагрузку.
Предусмотрен и обязательный контроль по расходованию этих средств, в том числе — общественный. Во-первых, при министерстве курортов региона будет создан Общественный совет, в состав которого войдут представители ассоциаций организаций санаторно-курортной сферы, отельеры, общественники и эксперты, работающие в регионе. Они будут корректировать вопросы по организации проведения эксперимента, формированию перечня работ, определению размера курортного сбора и льготных категорий, вносить предложения о прекращении взимания курортного сбора, наконец.
В-третьих, на официальных сайтах муниципалитетов региона, участвующих в эксперименте, будут созданы специализированные разделы, где отдыхающие смогут оставить свои предложения о направлениях распределения средств курортного сбора, механизме взимания курортного сбора, деятельности отельеров и другие. К тому же замечания туристов по вопросам курортного сбора будем принимать по телефону "горячей линии" министерства.
Подчеркну, что мы намерены создать простой механизм по взиманию курортного сбора, который будет прозрачным и ясным для всех гостей и жителей Кубани, как и то, куда будут направлены вырученные от платежа средства.
— Время от времени появляются сообщения о несчастных случаях на водных аттракционах на побережье нашего края. Каким образом идет проверка пляжных территорий, в том числе контролируются экстремальные развлечения для туристов нашего побережья?
— Министерство курортов края начинает мониторинг Азово-Черноморского побережья задолго до открытия летнего сезона. В этом году мы проводим инспекции и в составе межведомственной комиссии по взаимодействию в сфере обеспечения безопасного отдыха людей на пляжах и водных объектах. Она создана по распоряжению губернатора края. В первую очередь обращаем внимание на обеспечение безопасности пребывания граждан, как на пляжах, так и на водных объектах, санитарное состояние территорий, соблюдение водного законодательства. Также — на обеспечение безопасности при размещении аттракционной техники, соблюдение требований законодательства при осуществлении торговли в местах массового скопления граждан и несанкционированную рекламу "жилья у моря" вдоль автомобильных дорог.
Помимо представителей министерства курортов региона, в состав комиссии входят специалисты таких региональных министерств и ведомств, как министерство ГО и ЧС, департамент потребительской сферы, Роспотребнадзор, Главное управление МЧС России, Главное управление МВД России, Черноморско-Азовское морское управление Росприроднадзора и другие. Это дает право комиссии оперативно решать вопросы о закрытии тех или иных аттракционов, изымать технику у предпринимателей, работающих без документов.
С начала летнего курортного сезона комиссия осмотрела все муниципальные и большую часть ведомственных пляжей Азово-Черноморского побережья. Проще говоря, мы ногами прошли большую часть пляжей, поэтому с уверенностью могу сказать, что большинство из них соответствуют требованиям безопасности и санитарным нормам. Слаженное взаимодействие краевых и федеральных ведомств, муниципалитетов позволили оперативно устранить большинство выявленных при мониторинге нарушений. Такой механизм работы доказал свою эффективность, поэтому мониторинг пляжей Кубани будет идти до конца летнего сезона.