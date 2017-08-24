Кубань ожидает рост турпотока за счет делового и событийного туризма

КРАСНОДАР, 24 авг — РИА Новости. Власти Кубани с начала сентября ожидают увеличение туристического потока на курорты региона за счет развития делового и событийного направления, рассказал в интервью РИА Новости министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

"С начала сентября мы ожидаем увеличение туристического потока за счет развития делового и событийного направления. В этот период пройдут эстрадный музыкальный фестиваль с конкурсом молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи, открытый фестиваль кино "Киношок" в Анапе, Международный фестиваль позитивного творчества "Восхождение" в Геленджике и другие мероприятия различного уровня", – отметил Константиниди.

Всего, по данным министра, в текущем году запланировано свыше 450 туристско-событийных мероприятий, из них почти 40 – федерального значения и столько же – международного уровня: соревнования этапа Гран-при России "Формула 1", фестивали КВН и многое другое.

"Уверен, что эти события привлекут множество гостей из других российских регионов и зарубежья", – заключил собеседник.

Всего по итогам года власти региона ожидают 16 миллионов туристов, что на 200 тысяч человек больше по сравнению с прошлым годом.

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