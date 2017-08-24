Количество туристов на старейшем курорте Кубани Горячий Ключ выросло на 40%

КРАСНОДАР, 24 авг — РИА Новости. Старейший курорт Краснодарского края город Горячий Ключ принял в текущем году на 40% туристов больше, по сравнению с 2016 годом, рассказал в интервью РИА Новости министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.
"Значительное число туристов в этом году принял и Горячий Ключ. Почти на 40% увеличился турпоток на старейший курорт края. Город уже посетили свыше 100 тысяч туристов", — сказал Константиниди.
По итогам года власти региона ожидают, что курорты Краснодарского края посетят 16 миллионов туристов, что на 200 тысяч человек больше по сравнению с прошлым годом.
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