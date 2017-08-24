Количество туристов на старейшем курорте Кубани Горячий Ключ выросло на 40%

КРАСНОДАР, 24 авг — РИА Новости. Старейший курорт Краснодарского края город Горячий Ключ принял в текущем году на 40% туристов больше, по сравнению с 2016 годом, рассказал в интервью РИА Новости министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

"Значительное число туристов в этом году принял и Горячий Ключ. Почти на 40% увеличился турпоток на старейший курорт края. Город уже посетили свыше 100 тысяч туристов", — сказал Константиниди.

По его словам, в этом сыграли роль как открытие нескольких баз отдыха, например, "Фэмэли Фишинг", "Кура-Цеце", так и организация отдыха по программе "Тур выходного дня", что позволило привлечь туристов из ближайших крупных городов края.

По итогам года власти региона ожидают, что курорты Краснодарского края посетят 16 миллионов туристов, что на 200 тысяч человек больше по сравнению с прошлым годом.

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