ХАБАРОВСК, 24 авг — РИА Новости. Проститься с убитым в драке чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу Андреем Драчевым в четверг пришли сотни жителей Хабаровска, передает корреспондент РИА Новости с места события.

Прощание проходило в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора на площади Славы в Хабаровске. У входа в храм установили стол, на котором не менее полусотни наград: медалей, кубков и дипломов спортсмена за его достижения. Хабаровчане несли цветы, ставили поминальные свечи у распятия, прощались с Андреем, некоторые плакали.

На улице перед собором люди стояли группами – спортсмены различных федераций и союзов, друзья и знакомые.

В тот день он хотел посмотреть кино

Хабаровчанка Валентина Тарасова знала Андрея несколько лет, он был ее тренером по бодифитнесу.

"Андрей был тренером от Бога, очень добрый человек, внимательный, бескорыстный, работал всегда на результат. Мы с мужем у него вместе тренировались — результат впечатляющий. Если оплаченный час заканчивался из зала не выгонял, а завершал все положенные упражнения. За все это время не слышала от него ни одного грубого слова и даже ни одного слова на повышенных тонах. Даже если что-то делали неправильно, он спокойно объяснял и подсказывал", — рассказывает Валентина.

Она отмечает, что спортивное сотрудничество вскоре переросло в дружбу.

"Андрей говорил, что всегда мечтал о смокинге. Думал, на свадьбу когда-нибудь его наденет. Но по своим богатырским размерам не мог подобрать костюм. А сейчас смокинг мы ему нашли — он в нем", — отмечает девушка.

По словам Валентины, в последнюю субботу она пришла в спортзал на первую после отпуска тренировку и очень рада была встретиться со своим другом и тренером.

"Я его спросила тогда, что будешь делать вечером, а он сказал, что накачал себе сериалов, и будет смотреть кино. Он не говорил, что собирается идти куда-либо. Но получилось какое-то роковое стечение обстоятельств", — сказала она.

"Ты не вмешивайся, я сам"

О роковом стечении обстоятельств у кафе "Галерея" в воскресное утро говорит и профессиональный спортсмен по боям без правил Алексей Шаповалов, хорошо знавший Андрея Драчева.

"Андрей, на самом деле, мало кто это знает, он там поступил как герой. Он прикрыл там своего товарища от расправы. Он подошел к своему товарищу и сказал: "Ты не вмешивайся, потому что если ты вмешаешься, изобьют нас двоих, я сейчас здесь один получу, потом отрезвеем, позовем этих ребят на диалог и будем с ними разговаривать". А получилось вот так", — сказал Шаповалов.

Он отметил, что спортсмены готовят петицию о необходимости привлечь к ответственности виновного.

После панихиды Андрея Драчева похоронили на центральном городском кладбище Хабаровска. Ему было 32 года.

Утром 20 августа у кафе "Галерея" в центре Хабаровска произошел конфликт между Андреем Драчевым и находящимся в федеральном розыске Анаром Алияр оглы Аллахверановым, который профессионально занимался боевыми видами спорта. В результате драки Драчев получил удар, упал и потерял сознание. Его увезли в больницу, где он и скончался, по предварительным данным, от черепно-мозговой травмы. Второй участник драки с места происшествия скрылся. Следствие расследует уголовное дело по статье "убийство", наказание по которой предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы. Подозреваемого ищут, за информацию о его местонахождении полиция обещала вознаграждение в 500 тысяч рублей.