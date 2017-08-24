ХАБАРОВСК, 24 авг — РИА Новости. Проститься с убитым в драке чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу Андреем Драчевым в четверг пришли сотни жителей Хабаровска, передает корреспондент РИА Новости с места события.
На улице перед собором люди стояли группами – спортсмены различных федераций и союзов, друзья и знакомые.
В тот день он хотел посмотреть кино
Хабаровчанка Валентина Тарасова знала Андрея несколько лет, он был ее тренером по бодифитнесу.
Она отмечает, что спортивное сотрудничество вскоре переросло в дружбу.
"Андрей говорил, что всегда мечтал о смокинге. Думал, на свадьбу когда-нибудь его наденет. Но по своим богатырским размерам не мог подобрать костюм. А сейчас смокинг мы ему нашли — он в нем", — отмечает девушка.
По словам Валентины, в последнюю субботу она пришла в спортзал на первую после отпуска тренировку и очень рада была встретиться со своим другом и тренером.
"Я его спросила тогда, что будешь делать вечером, а он сказал, что накачал себе сериалов, и будет смотреть кино. Он не говорил, что собирается идти куда-либо. Но получилось какое-то роковое стечение обстоятельств", — сказала она.
"Ты не вмешивайся, я сам"
О роковом стечении обстоятельств у кафе "Галерея" в воскресное утро говорит и профессиональный спортсмен по боям без правил Алексей Шаповалов, хорошо знавший Андрея Драчева.
Он отметил, что спортсмены готовят петицию о необходимости привлечь к ответственности виновного.
После панихиды Андрея Драчева похоронили на центральном городском кладбище Хабаровска. Ему было 32 года.
Утром 20 августа у кафе "Галерея" в центре Хабаровска произошел конфликт между Андреем Драчевым и находящимся в федеральном розыске Анаром Алияр оглы Аллахверановым, который профессионально занимался боевыми видами спорта. В результате драки Драчев получил удар, упал и потерял сознание. Его увезли в больницу, где он и скончался, по предварительным данным, от черепно-мозговой травмы. Второй участник драки с места происшествия скрылся. Следствие расследует уголовное дело по статье "убийство", наказание по которой предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы. Подозреваемого ищут, за информацию о его местонахождении полиция обещала вознаграждение в 500 тысяч рублей.