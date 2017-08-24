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Общество

Хабаровск простился с убитым в драке чемпионом по пауэрлифтингу Драчевым

Сюжет:
Убийство чемпиона мира по пауэрлифтингу в Хабаровске (12)
09:2824.08.2017
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© Фото : Хабароская краевая федерация пауэрлифтингаЧемпион мира по пауэрлифтингу Андрей ДрачевЧемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев
© Фото : Хабароская краевая федерация пауэрлифтинга

ХАБАРОВСК, 24 авг — РИА Новости. Проститься с убитым в драке чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу Андреем Драчевым в четверг пришли сотни жителей Хабаровска, передает корреспондент РИА Новости с места события.

Чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев. Архивное фото
© Фото : аккакунт Артема Баснина в сети facebook
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Прощание проходило в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора на площади Славы в Хабаровске. У входа в храм установили стол, на котором не менее полусотни наград: медалей, кубков и дипломов спортсмена за его достижения. Хабаровчане несли цветы, ставили поминальные свечи у распятия, прощались с Андреем, некоторые плакали.

На улице перед собором люди стояли группами – спортсмены различных федераций и союзов, друзья и знакомые.

В тот день он хотел посмотреть кино

Хабаровчанка Валентина Тарасова знала Андрея несколько лет, он был ее тренером по бодифитнесу.

Автомобиль следственного комитета РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"Андрей был тренером от Бога, очень добрый человек, внимательный, бескорыстный, работал всегда на результат. Мы с мужем у него вместе тренировались — результат впечатляющий. Если оплаченный час заканчивался из зала не выгонял, а завершал все положенные упражнения. За все это время не слышала от него ни одного грубого слова и даже ни одного слова на повышенных тонах. Даже если что-то делали неправильно, он спокойно объяснял и подсказывал", — рассказывает Валентина.

Она отмечает, что спортивное сотрудничество вскоре переросло в дружбу.

"Андрей говорил, что всегда мечтал о смокинге. Думал, на свадьбу когда-нибудь его наденет. Но по своим богатырским размерам не мог подобрать костюм. А сейчас смокинг мы ему нашли — он в нем", — отмечает девушка.

По словам Валентины, в последнюю субботу она пришла в спортзал на первую после отпуска тренировку и очень рада была встретиться со своим другом и тренером.

"Я его спросила тогда, что будешь делать вечером, а он сказал, что накачал себе сериалов, и будет смотреть кино. Он не говорил, что собирается идти куда-либо. Но получилось какое-то роковое стечение обстоятельств", — сказала она.

"Ты не вмешивайся, я сам"

О роковом стечении обстоятельств у кафе "Галерея" в воскресное утро говорит и профессиональный спортсмен по боям без правил Алексей Шаповалов, хорошо знавший Андрея Драчева.

Появилось видео драки, в которой погиб чемпион мира по пауэрлифтингу Драчев
Появилось видео драки, в которой погиб чемпион мира по пауэрлифтингу Драчев
"Андрей, на самом деле, мало кто это знает, он там поступил как герой. Он прикрыл там своего товарища от расправы. Он подошел к своему товарищу и сказал: "Ты не вмешивайся, потому что если ты вмешаешься, изобьют нас двоих, я сейчас здесь один получу, потом отрезвеем, позовем этих ребят на диалог и будем с ними разговаривать". А получилось вот так", — сказал Шаповалов.

Он отметил, что спортсмены готовят петицию о необходимости привлечь к ответственности виновного.

После панихиды Андрея Драчева похоронили на центральном городском кладбище Хабаровска. Ему было 32 года.

Утром 20 августа у кафе "Галерея" в центре Хабаровска произошел конфликт между Андреем Драчевым и находящимся в федеральном розыске Анаром Алияр оглы Аллахверановым, который профессионально занимался боевыми видами спорта. В результате драки Драчев получил удар, упал и потерял сознание. Его увезли в больницу, где он и скончался, по предварительным данным, от черепно-мозговой травмы. Второй участник драки с места происшествия скрылся. Следствие расследует уголовное дело по статье "убийство", наказание по которой предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы. Подозреваемого ищут, за информацию о его местонахождении полиция обещала вознаграждение в 500 тысяч рублей.

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