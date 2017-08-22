Хабаровские спортсмены готовят петицию после смерти Драчева

ХАБАРОВСК, 22 авг- РИА Новости. Спортсмены силовых видов спорта и спортивных единоборств Хабаровска после гибели чемпиона по пауэрлифтингу Андрея Драчева готовят петицию о том, чтобы избежать в дальнейшем подобных ситуаций и справедливом наказании виннового в трагедии, сообщил РИА Новости во вторник президент Хабаровской краевой федерации пауэрлифтинга Валентин Дедюля.

Ранее сообщалось, что утром в воскресенье у кафе "Галерея" в центре Хабаровска произошла драка между двумя мужчинами. В результате конфликта, один из участников драки — чемпион мира и Европы Андрей Драчев получил несколько ударов и потерял сознание. Его увезли в больницу, где он и скончался. Второй участник драки, также спортсмен, с места происшествия скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Поиски подозреваемого ведутся в Хабаровском крае и соседних регионах, но пока результатов не принесли.

"Сейчас спортсмены силовых видов спорта и единоборств в Хабаровске готовят петицию, которую будут размещать в интернете. Пока точная формулировка не определена, но суть в том, чтобы виновный в трагедии не ушел от ответственности, и в том, чтобы подобных ситуаций избежать в дальнейшем. Этот вопрос обсуждался на встрече спортсменов накануне вечером", — сказал Дедюля.

Он отметил, что дата похорон Драчева пока не определена. "Еще продолжаются судебно-медицинские экспертизы, но известно, что похоронят его в Хабаровске. Сейчас идет сбор средств для погребения спортсмена", — сказал собеседник агентства.