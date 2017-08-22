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Общество

Дорогу молодым: как молодежные форумы становятся социальным лифтом

19:5322.08.2017
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© Фото : Федеральное агентство по делам молодежиВсероссийский молодежный образовательный форум Таврида. Июль 2017Всероссийский молодежный образовательный форум Таврида. Июль 2017
© Фото : Федеральное агентство по делам молодежи

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Форум "Таврида" начал свою работу 3 июля, а завершит 31 августа. За это время в нем примут участие более трех тысяч человек. РИА Новости поговорило с экспертами о том, как этот и другие слеты поддерживают таланты и помогают их продвижению по карьерной лестнице.

Всероссийский молодежный образовательный форум Таврида
© Фото : Федеральное агентство по делам молодежи
Пользительная общительность

Просто попасть на "Тавриду" в Крыму – уже большой успех. Конкурсный отбор – нешуточный, доходит до 16 человек на место. Заявки организаторам приходят со всей страны. Самой популярной считается смена для музыкантов, искусствоведов, актеров и режиссеров.

Молодежь приезжает на форум, что называется, прокачаться. Помогают в этом ведущие педагоги и эксперты России. Благодаря этому те, кто посещает мастер-классы, дискуссии и лекции, рассчитывают получить продвижение в своих профессиях.

Например, артист и режиссер Дмитрий Акимов из Иркутска считает, что полученные знания вполне могут помочь ему и его соратникам занять руководящие должности в своих регионах.

"С нами работают ведущие эксперты, педагоги, партнеры, которые не только отбирают нас для участия в этом форуме, но и ведут педагогическую деятельность с нами. И уже обратно мы возвращаемся, можно так сказать, потенциальными руководителями учреждений культуры в наших регионах", – отметил Дмитрий Акимов.

Различными идеями, в том числе о том, как начинающим уверенней  шагать по карьерной лестнице, собравшиеся в Крыму поделились с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства отметил, что в последнее время наблюдается тенденция, что все больше молодых политиков в регионах добиваются результата. При этом, по словам Путина, продвигать  молодежьследует и в других сферах, таких, например, как культура и искусство.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения ежегодного Всероссийского молодежного образовательного форума Таврида на Байкальской косе. 20 августа 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Путин посетил молодежный форум "Таврида"
"Если вы обратили внимание, за последнее время, за короткое последнее время у нас на уровне руководителей регионов появилось очень много молодых людей, молодых, которые уже себя зарекомендовали, поработали в различных отраслях, добились результата. И они сейчас, многие, возглавляют, я надеюсь, вот сейчас выборы пройдут и за них люди проголосуют, во всяком случае я надеюсь на это, и возглавят регионы. Также нужно продвигать новое поколение и в других сферах деятельности, в других отраслях, в том числе в области культуры, искусства", – сказал президент.

Также Путин в ходе общения пообещал проработать вопросы предоставления квот и поддержки для молодых исполнителей в России.

"Я не знаю насчет квот, вы понимаете, что здесь есть "засада" определенная. Это такое забюрокрачивание творческого процесса. Хотя над исполнением молодых авторов у нас стараются работать организаторы различных конкурсов, крупных мероприятий текущих, каких-то сезонных, ежегодных. Это все уже есть, министерство культуры над этим работает. Но, конечно, я понимаю, о чем вы говорите, и озабоченность совершенно очевидна", – сказал Путин.

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Всероссийские смотры молодежных сил

Вообще подобные слеты в России – это своего рода смотр сил, отбор кадров, продвижение по социальной и политической лестницам для юных, но при этом достаточно опытных и активных. Кроме "Тавриды" есть и всероссийский молодежный образовательный форум "Балтийский Артек", и всероссийский молодежный форум "Территория смыслов на Клязьме", который привлекает начинающих преподавателей, ученых, специалистов в области гуманитарных и технических наук.

Отдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Нельзя скупиться дышать
Как считает директор Центра политического анализа Павел Данилин, участие в этих мероприятиях может стать реальным шансом заявить о себе и получить приглашение на перспективную работу.

"Эти форумы, конечно, это и сбивание команд, особенно на региональном уровне, это и тест на готовность к участию в активной политической жизни, в том числе и избирательных кампаниях. В общем, достаточно широкий круг задач, он не меняется от года к году. Я бы отметил, что, возможно, с приходом новой команды Кириенко больший упор делается на технологические вопросы, тесты и так далее", – сказал Данилин.

С тем, что такой формат – это серьезный трамплин и кадровый лифт, согласен профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Олег Матвейчев.

"На этих форумах часто бывают первые лица, в частности президент был на "Тавриде". Это демонстрирует, что власть о молодежи заботится, и те из молодых людей, кто вовлекаются в такие активности, которые создаются государством и Росмолодежью, они, по сути дела, вовлекаются в кадровые лифты. Все может начаться сначала на форумах, потом они могут пойти в помощники депутатов, сами стать депутатами, в бизнес пойти. Это первый этаж кадрового лифта", – сказал Матвейчев.

Президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. 5 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Глава Волгограда предложил проводить форумы для активистов ТОС
При этом он отметил, что в России по сравнению со странами Европы для больше возможностей трудоустройства и дальнейшего продвижения. Об этом свидетельствуют данные об уровне безработицы.

"Если взять по сравнению с западными странами, например с Европой, то мы обнаруживаем, что в Португалии, Испании, Франции, Италии 25, а иногда 30 процентов молодежи являются безработными. У нас ничего подобного близко нет. Следовательно, поскольку молодежь как-то вовлекается, она на каких-то лифтах дальше поднимается", – отметил Матвейчев.

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