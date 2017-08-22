Очередь у посольства США в Москве к обеду исчезла

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Наблюдавшаяся утром у посольства США в Москве очередь желающих подать документы на визу к обеду сошла на нет, передает корреспондент РИА Новости.

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Вторник — последний день, когда американское посольство будет выдавать визы перед перерывом до 1 сентября. В связи с этим перед посольством в девять утра появилась длинная очередь тех, кто должен пройти собеседование или уже пришел за готовой визой (подача заявки на визу происходит онлайн). Многие люди в ней переживали, что могут не успеть получить визы до 23 августа, когда посольство приостановит на неопределенный срок процедуру выдачи неиммиграционных виз США по всей России. Первого сентября эта процедура возобновится, но только в Москве.

В соответствии с правилами, претенденты на визу приходят в дипмиссию по записи на определённое время, но, как правило, пик наблюдается в утренние часы. После проверки документов, в том числе вызова в посольство, соискателей пропускают внутрь здания.

В течение часа после открытия посольства утренний ажиотаж спал, к обеду очередь исчезла окончательно и сейчас около здания никого нет, за исключением съёмочных групп телеканалов. Представитель посольства сообщил РИА Новости, что во вторник сюда приходили люди, собеседования с которыми "на получение виз были назначены заранее".

У офиса компании Pony Express в бизнес-центре "Арма", уполномоченной на доставку визовых заявлений в посольство и консульства США и на обратную доставку документов и паспортов, обстановка также спокойная — клиенты подают на визы других стран, с которыми сотрудничает компания (Китай, Япония, Сингапур и другие страны). Однако приём документов на визы США приостановлен ещё с понедельника — как сообщается на сайте компании, "начиная с 21.08.2017 прием документов на визы США в офисах PONY EXPRESS временно прекращен". По всем вопросам клиентам советуют обращаться в службу поддержки посольства США.