Очередь у посольства США в Москве к обеду исчезла

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Наблюдавшаяся утром у посольства США в Москве очередь желающих подать документы на визу к обеду сошла на нет, передает корреспондент РИА Новости.
1.5%Да, у меня уже поданы документы, не знаю, что будет дальше
2.7%Хотел(а) поехать туда, но теперь откажусь от планов – быстро оформить визу не получится
95.8%Нет, я и не собирался(лась) в США
В соответствии с правилами, претенденты на визу приходят в дипмиссию по записи на определённое время, но, как правило, пик наблюдается в утренние часы. После проверки документов, в том числе вызова в посольство, соискателей пропускают внутрь здания.
У офиса компании Pony Express в бизнес-центре "Арма", уполномоченной на доставку визовых заявлений в посольство и консульства США и на обратную доставку документов и паспортов, обстановка также спокойная — клиенты подают на визы других стран, с которыми сотрудничает компания (Китай, Япония, Сингапур и другие страны). Однако приём документов на визы США приостановлен ещё с понедельника — как сообщается на сайте компании, "начиная с 21.08.2017 прием документов на визы США в офисах PONY EXPRESS временно прекращен". По всем вопросам клиентам советуют обращаться в службу поддержки посольства США.