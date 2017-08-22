У посольства США в Москве выстроилась очередь за визами

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Очередь из желающих получить американскую визу выстроилась у посольства США на Новинском бульваре в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Вторник — последний день, когда американское посольство будет выдавать визы перед перерывом до 1 сентября. В этой связи перед посольством утром появилась длинная очередь тех, кто должен пройти собеседование или уже пришел за готовой визой (подача заявки на визу происходит онлайн). После проверки документов, в том числе вызова в посольство, соискателей пропускают внутрь здания.

Люди в очереди надеются, что успеют получить визу до объявленного посольством перерыва.

"У меня через неделю поездка к друзьям во Флориду, уже есть билеты, потому что они нужны для получения визы. Сегодня назначили собеседование, я рассчитывал через пару дней получить визу. Теперь не знаю, удастся ли мне это сделать. Возможно, придется менять билеты", — сообщил РИА Новости один из них.

Несколько человек, которые пришли за готовыми визами, выражают радость, что смогли получить их до того, как посольство перестало их выдавать.

Также к посольству подходят люди, чтобы уточнить консульскую информацию на стендах, однако никаких объявлений об изменении выдачи виз на них нет.

"Я собиралась прийти в посольство через два дня, однако теперь не понимаю, как мне получить визу", — сказала РИА Новости жительница Москвы Елена, которая собирается поехать в Бостон.

Ранее американское посольство сообщило, что с 23 августа приостановит на неопределенный срок процедуру выдачи неиммиграционных виз США по всей России. Первого сентября эта процедура возобновится, но только в Москве.

Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления. Кроме того, посольство не будет возвращать оплаченный консульский сбор россиянам, подавшим заявление на визу.

Эти меры в посольстве объяснили сокращением численности сотрудников. Ограничения будут действовать, пока число американских дипломатов не увеличат, заявили в дипмиссии.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в РФ на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, РФ приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.

Кроме того, с 1 августа Москва приостановила использование американским посольством складских помещений на Дорожной улице в российской столице и посольской дачи в Серебряном бору. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.