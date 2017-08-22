Начальник "Черного дельфина" рассказал о свадьбах в колонии

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. За последние шесть лет в стенах колонии "Черный дельфин" прошло шесть свадеб осужденных с обычными гражданами, однако маньяков среди новобрачных не было, рассказал в интервью РИА Новости начальник колонии подполковник внутренней службы Сергей Балдин.

"Если осужденный захотел завести семью, мы не будем против. Я не буду называть фамилии, но за последние шесть лет браков шесть в стенах "Дельфина" все же заключили. Ну, это при мне (с 2011 года). За всю историю колонии их было гораздо больше. В основном, конечно, это осужденные по таким статьям, как "убийство" или "разбой". Маньяки не женятся", — отметил начальник колонии.

По его словам, право на свадьбу имеет каждый пожизненно осужденный, достаточно обращения к руководству колонии и в ЗАГС.

Исправительную колонию №6 Оренбургской области неофициально называют "Черным дельфином" из-за скульптуры у фонтана, который расположен во дворе учреждения. В нынешнем виде колония существует с 2000 года, там отбывают наказание самые опасные преступники — террористы, маньяки, педофилы. За все время существования из колонии не было совершено ни одного побега.

Официально информация о заключенных "Черного дельфина" не разглашается, но, по данным СМИ, среди них экс-начальник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, осужденный за организацию убийств, серийный убийца из Ростовской области Владимир Муханкин, организатор теракта на Черкизовском рынке Москвы Олег Костарев, людоед Владимир Николаев и другие.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости в среду, 23 августа.