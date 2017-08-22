Начальник "Черного дельфина" рассказал о свадьбах в колонии

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. За последние шесть лет в стенах колонии "Черный дельфин" прошло шесть свадеб осужденных с обычными гражданами, однако маньяков среди новобрачных не было, рассказал в интервью РИА Новости начальник колонии подполковник внутренней службы Сергей Балдин.
По его словам, право на свадьбу имеет каждый пожизненно осужденный, достаточно обращения к руководству колонии и в ЗАГС.
Официально информация о заключенных "Черного дельфина" не разглашается, но, по данным СМИ, среди них экс-начальник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, осужденный за организацию убийств, серийный убийца из Ростовской области Владимир Муханкин, организатор теракта на Черкизовском рынке Москвы Олег Костарев, людоед Владимир Николаев и другие.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости в среду, 23 августа.