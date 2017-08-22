Роспотребнадзор отметил рост качества хлеба за последние пять лет

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор зафиксировал снижение за последние пять лет доли хлебобулочных изделий, не соответствующих показателям безопасности, результаты исследований опубликованы на сайте ведомства.

"По результатам исследований, за последние пять лет доля не соответствующих показателям безопасности хлебобулочных изделий снизилась. За I полугодие 2017 года было исследовано около 40 тысяч проб хлебобулочных изделий по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям", — говорится в сообщении.

Отмечается, что удельный вес проб хлеба и хлебобулочных изделий, не соответствующих нормам по загрязнению пестицидами, микотоксинами и другими загрязнителями, составил 0,1 %, а по микробиологическим показателям — 2,5 %.

По физико-химическим показателям (влажность, состояние мякиша, кислотность и другие) в первом полугодии не соответствовали требованиям 2,5 % исследованных проб. Основными причинами брака являются, в том числе, наличие "картофельной болезни" хлеба, повышенная влажность, непропеченный мякиш.

Всего за первое полугодие 2017 года ведомство проверило более 6 тысяч субъектов, занимающихся производством и оборотом хлеба и хлебобулочных изделий. Были сняты с реализации около пяти тонн изделий.